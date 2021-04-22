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環團跳腳！會晤藍營被歪樓公投合作　何宗勳澄清：這麼複雜就不去了

▲▼「挺動保，沒防疫假」5黨15位立委與代表出席「動物保護春茶會」農委會主委陳吉仲 台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳 立委蔡壁如 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何宗勳。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

適逢「世界地球日」，總統蔡英文下午將在府內與「2021全國NGOs環境會議」環保團體代表會面，而國民黨中午也安排會晤，本來說好討論「氣候變遷因應及調適法」草案，但會面出來被媒體解讀成「公投合作」，讓部分與會環團代表氣得跳腳，而台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，會面都沒談「公投合作」的問題，如果那麼複雜就不會去了。

蔡英文下午3點將在府內與「2021全國NGOs環境會議」環保團體見面，不過國民黨在中午時率先邀請部分環團會晤。據了解，諸多環團收到的邀請，都是要討論「氣候變遷因應及調適法」的議題。

不過，在環保團體與國民黨見面之後，此場會面被媒體解讀成是「公投合作」，報導引述黨內人士的說法指出，國民黨主席江啟臣上任後，因萊豬議題與民間團體保持聯繫，推出反萊豬、公投綁大選兩公投案，黨部希望加強與民間團體的合作，在藻礁團體、反萊豬團體方面爭取支持。

對此番媒體的解讀與報導，讓部分也有與會的環保團體跳腳。與會的環保團體代表表示，在受邀出席之前，曾經再三確認過，這場會面是否不妥，或是可能造成失焦的狀況，但當時得到的回覆是，只談氣候變遷，不會有問題，但即便會面過程中是討論氣候變遷議題，但出來卻被解讀到歪樓。

對此，中午也有與會的台灣公民參與協會理事長何宗勳受訪時表示，在會面過程中都沒有談論到「公投」、「公投合作」的事情，都在討論氣候變遷因應及調適法」的議題。他強調，民間團體一定需要各黨的支持，不會因為哪一個政黨邀請就不去，今天沒有討論到公投合作的問題，如果這麼複雜就不會去了。

另外，台灣環境保護聯盟副會長劉志堅也有收到邀請，不過他沒有與會，他受訪時強調，這幾天氣候變遷等都有很多討論，這是一個重要議題，任何政黨要參與或是積極配合，應該是很好的一件事，站在國家整體的考量，平衡各種自然環境等，一起商議政策、商議法案，一起看怎樣推動。

劉志堅表示，不管怎樣國民黨可以參與努力，在環境保護上一起努力很好，他樂觀其成，但期許盡量不要變成黨派對立。

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