「44高雄反空汙抗暖化遊行」　環團扮小丑提4訴求：環保署長下台

▲環團以結合鼓樂和踩高蹺的44街頭行動劇預演，宣布高雄反空汙遊行主題。（圖／台灣健康空氣行動聯盟和提供）



記者許展溢／台北報導

南部反空汙大聯盟、台灣健康空氣行動聯盟和台南市空汙防護自救會今（29日）在立法院群賢樓前，以結合鼓樂和踩高蹺的44街頭行動劇預演宣布，「2050高雄零碳排，囝仔有未來」是這週日兒童節在高雄舉辦反空汙抗暖化遊行的活動主題，因為高雄是全台碳排量最高城市，高屏地區更是PM10、自動PM2.5和臭氧空汙三冠王。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，台灣面臨56年來第一次老天爺不下雨，全球暖化在台灣早已不是「未來式」的警告，而是「現在進行式」的災難，極端氣候不只讓台灣更熱、更缺水，空汙更是惡化，這是4月4日高雄反空汙抗暖化遊行首要提醒政府的氣候治理緊急狀態，也是全體國人無法迴避的當下氣候危機。

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▲張子敬含副署長任期總計14年。（圖／記者屠惠剛攝）



葉光芃說，行政院長蘇貞昌曾說「氣候問題是生存問题」，強調空汙、缺水、酷熱和氣象條件改變是大家恐愧對孩童世代的氣候緊急惡果，葉光芃直指燃煤和燃油等化石燃科的使用才是根本肇因，台灣燒那麽多的煤、石油和天然氣等化石燃料也是在自害害人和自殺殺人。

葉光芃批，政府沒做好節能政策，沒有提高能源效率，更没有做好能源轉型、産業轉型和生活轉型，這是中央環境主管部門的環保署怠惰、失職和無能，尤其環保署署長張子敬含副署長任期總計14年，應立刻下台以負起政務官的政治責任。

▲葉光芃（中）指出，環保署署長張子敬應下台負責。（圖／台灣健康空氣行動聯盟和提供）



南部反空汙大聯盟發言人李建誠說，今天329是青年節，優秀的青年來自於健康的兒童，高雄不應讓高碳排係數的燃煤發電，持續犧牲孩子們的健康，史上第1次在兒童節舉辦的反空汙公民遊行，將在本週日登場，盼為南方孩子們力爭一個呼吸重生的明天。台南市空汙防護自救會召集人陳建明認為，台南無辜的孩子們在戶外活動吸入北從六輕、中火，南從興達港、中鋼等而來的毒空氣，特別在空汙高峰期的運動會中，全校師生更是吸入大量有毒懸浮微粒。

環團宣布，44遊行路線，下午1點在高雄市政府（四維行政中心）集合，遊行路線將行經四維三路-光華一路-三多二路-輔仁路-政南街，前往終點的行政院南部聯合服務中心。提出四訴求，包括高雄宣布氣候緊急，2021年推出綠色新政、減碳改善空汙以中南部為優先、 訂出2032無煤高雄期程，及 承諾2050高雄淨零碳排目標。