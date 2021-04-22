新航4月起每周3班往返台北-新加坡　估6月集團運能恢復疫情前27%

▲新加坡航空。（圖／新航提供）

記者賴文萱／台北報導

新加坡航空自4月起提供一周三班往返新加坡與台北之間的飛航服務，搭配一周七班由酷航營運的聯營航班，每周共計有十班往返新加坡與台北。新航新任台灣分公司總經理蔡建華表示，對於下半年保持謹慎樂觀態度，集團運能估6月起可恢復至疫情前27%。

隨著世界各國開始施打疫苗，新航集團對於國際航空客運市場保持謹慎樂觀的態度。在接下來的幾個月，新航將逐步謹慎重啟客運航網，依據目前的航班規劃，集團的客運運能將在2021年6月恢復到疫情前的27% 。新航集團對於航網及航班規劃保持敏捷與彈性，當需求復甦時能迅速地增加運能以取得先機。

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▲新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華。（圖／記者賴文萱攝）

為提供旅客順暢的旅程及更多的彈性，在這個充滿變數的期間可以安心購票，旅客於2020年3月5日之後的訂位購票於2021年6月30日前可免費無限次更改旅行日期，2021年6月30日之後可以免費更改旅行日期一次。

新航台灣分公司總經理由蔡建華接任，負責管理新航在台灣的客運和貨運業務以及整體營運。蔡建華擁有英國曼徹斯特大學企業管理碩士學位，自1996年加入新航後，於加拿大、中國、南非，以及北歐和荷比盧等市場擔任總經理職位，擁有完整的實務及管理經驗。

▲新加坡航空。（圖／新航提供）

為了逐步在台灣市場增加與顧客的互動，新航將參加於4月30日（五）至5月2日（日）在台北市信義區統一時代夢廣場的「星展新加坡歡樂城」，邀請民眾前來參加精彩活動，一起重溫飛行的樂趣。民眾可前來現場戴上VR眼罩盡情探索新航A380客艙、或在特別打造的新航登機室拍照區，拍下久違的搭機照上傳社群媒體並標註#FlySQ，即可參加摸彩獲得新航小禮物。

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