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新加坡航空推最新防疫措施　開發「Print-n-Go」無接觸報到

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▲▼新加坡航空防疫措施。（圖／新航提供）

▲新加坡航空加強防疫措施，以確保旅客能放心旅行、安心搭機。（圖／新航提供）

記者賴文萱／台北報導

新加坡航空（新航）在近期全面檢視旅客的旅程，集結醫療專家、主管機關與合作夥伴建議，並整合旅客意見回饋後，主動推出一系列積極促進健康與安全的方案，同時強化既有的防疫措施，讓旅客從機場報到到抵達目的地能放心旅行、安心搭機。

新航總裁吳俊鵬表示，新航將竭盡所能採取所有必要措施來保障旅客在旅程中的健康，也持續開發創新的旅客體驗數位解決方案，來支援這些健康與安全措施。在未來幾個月之內，新航將在貴賓室與客艙啟用數位點餐服務。新航行動APP也將優化，提供旅客更多航線網絡內目的地的旅遊與健康規定，依據旅客的訂位購票行程提供個人化的資訊。

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新航也正在開發一套Print-n-Go解決方案，能讓旅客在機場自助報到櫃檯以新航行動APP或掃瞄QR碼等無接觸的方式來列印登機證和行李標籤。

▲▼新加坡航空防疫措施。（圖／新航提供）

▲飛機在執勤前都以強化清潔程序進行整備，依規定對整個客艙環境進行霧化消毒。（圖／新航提供）

另外，為了提供更多讓旅客安心的保證，新航已經修改了全球豁免政策，提供旅客以機票抵用金的形式保留其機票價值且獲得額外機票抵用金，旅客也可選擇直接退票。同時展延了KrisFlyer會員和PPS俱樂部會員的資格，以及到期哩程的效期。

至於新航防疫措施包含，加強SilverKris銀刃貴賓室在內所有場所的清潔程序；貴賓室內以點餐服務取代之前的自助餐形式；工作人員會全程配戴口罩，必要時也戴上手套。

飛機在執勤前都以強化清潔程序進行整備，依規定對整個客艙環境進行霧化消毒。在旅客頻繁接觸的物體表面和區域，例如窗戶、餐桌、座椅扶手、機上娛樂系統的觸控螢幕、洗手間和廚房等區域，都以合格的強力消毒清潔劑加以擦拭。在每個航段結束後，所有的耳機、頭靠枕巾、靠墊枕套、床單和毛毯等也會全面清洗和更換。

▲▼新加坡航空防疫措施。（圖／新航提供）

▲新航集團內的航空公司提供每位旅客一個防疫包，內有醫療用口罩、抗菌紙巾和乾洗手。（圖／新航提供）

新航集團內的航空公司提供每位旅客一個防疫包，內有醫療用口罩、抗菌紙巾和乾洗手，為旅客在疫情期間提供一份額外的防護。機上將不提供報紙和雜誌，且椅背置物袋內不放置機上刊物，取而代之的是新航電子圖書館（e-Library），使用新航行動APP就能在線上閱讀超過150份國際報章雜誌。新航同時提供全世界第一個Companion App，旅客可使用自己的行動裝置控制新航的KrisWorld機上娛樂系統。

▲▼新加坡航空防疫措施。（圖／新航提供）

▲空服員將全程配戴口罩，與客人互動時會加戴護目鏡，在進行餐飲服務時會戴上手套。（圖／新航提供）

空服員將全程配戴口罩，與客人互動時會加戴護目鏡，在進行餐飲服務時會戴上手套。另外，也調整機上餐飲服務減少旅客與空服員的接觸，其中，往返東南亞與中國大陸的航班已經按規定停止餐食服務，改以輕食袋的方式提供給旅客。

在長途航班上，以往在頭等艙及商務艙以餐廳逐道上菜的方式提供餐飲服務，目前則改以托盤一次上菜。在這段期間，為了提升機上用餐體驗，新航積極地重新推出備受歡迎的經典菜色，例如新航招牌沙爹與大蒜麵包已自六月中起再度於機上提供。我們也將與主管機關討論如何恢復我們逐道上菜的餐食服務。

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