A380客機變餐廳！新航推「跑道上吃飛機餐」　連頭等艙都賣爆

▲新加坡航空A380客機。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

新加坡航空受疫情衝擊，推出把空中巴士A380巨無霸客機變餐廳的活動，結果意外受歡迎。數百名「乘客」支付等同廉航票價的費用，只為在跑道上的飛機座艙內用餐。

法新社報導，渴望品嘗新加坡航空（Singapore Airlines）餐點的民眾，在支付最高達新幣642元（新台幣約1萬3550元）的費用後，就可登上全球最大客機A380用餐。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情讓航空產業陷入嚴重危機，航空公司紛紛訴諸「空中漫遊」（flights to nowhere，在空中短程飛行並於同機場起降）、機艙巡禮等替代方案來賺錢。

新航今年已裁撤數千工作崗位，飛機近乎全數停飛。公司決定另闢蹊徑，將旗下兩架A380變身餐廳，讓盼望旅行的顧客有機會上機用餐。

事實證明登機用餐活動意外熱門。「海峽時報」（The Strait Times）報導，10月24日、25日900個午餐席位昨天開放訂位後，半小時內全數銷售一空。

新航表示，由於「需求驚人」，將額外開放兩天上機用餐，現在這4天都提供午餐和晚餐。其中最貴的選項是在頭等艙套房享用4道菜餐點；最便宜的選項則是經濟艙的3道菜餐點，要價新幣53元（約新台幣1120元）。

目前客機停靠在新加坡樟宜機場（Changi Airport）。基於社交距離規範，雙層客機上約一半座位不開放入座。

顧客若想把機上體驗帶回自家客廳，新航也提供外送飛機餐到府服務。

新航原本也打算推出「空中漫遊」，但在挨批可能對環境造成衝擊後，放棄了這項計畫。