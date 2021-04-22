新竹男「偷神像消罪孽」　警見15神尊擠爆整車傻眼：神光炸裂…



▲新竹五玄殿日前有7尊神像遭盜竊。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子在清明連假期間闖入新竹市區內的五玄殿，將廟內7尊神像、几桌、竹頭杯等物搜刮一空，廟方損失近30萬元。事後警方循線追查出偷竊神像的45歲劉男，才發現他的車上放了15尊各處搜刮來的神像，簡直傻眼，其中還有3尊具有百年歷史的骨董神像，劉男則辯稱「因犯案太多，偷神像回家供奉贖罪」。

▲▼劉男向警方供稱，自己罪孽深重，需要偷神像回家供奉贖罪。





有多項前科的45歲劉男是新竹縣人，他拜訪全台各地宮廟只為「蒐羅」神像，並多次得手。今年清明連假期間，劉男再度潛入新竹市區內的「五玄殿」，將廟內7尊神像、几桌、竹頭杯等物搜刮一空，讓廟方損失近30萬元。

警方經由監視器追蹤到劉男，同時在車上查獲由台中、中壢、新竹等地偷來的15尊失竊神像，「法力充盈」的程度簡直讓警察傻眼，他向警方供稱，自己罪孽深重，所以才要偷神像回家「供奉贖罪」，全案依竊盜罪移送法辦，劉男罪加一等。

▲▼五玄殿的7尊神像目前已安然回宮，繼續接受信徒香火中。

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