疫情導致移工市場亂象　南投縣府促業者仲介做好宿舍管理

▲南投縣政府舉辦移工宿舍管理座談會，說明勞資雙方權利義務。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

國際新冠疫情尚未減緩，導致國內移工市場供需失衡、勞資糾紛頻仍，南投縣政府特地舉辦「移工宿舍管理」說明會，邀請製造業雇主或仲介業者等相關管理人員參加，並邀請勞動部、縣府建管處和消防局分別針對最新修正法規、建築管理和消防安全等實務進行說明，敦促業主更妥善照顧管理移工。

「移工宿舍管理-外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」說明會於13日舉辦，包括南投縣廠商協進會、中小企業協會、內政部移民署南投縣服務站暨專勤隊等單位，約300人出席。

▲南投縣政府舉辦移工宿舍管理座談會，說明勞資雙方權利義務。（圖／南投縣政府提供）

南投副縣長陳正昇表示，國內移工市場因疫情而嚴重缺工，介紹費漫天喊價、搶工、洗工和加薪等亂象叢生；縣府除反映勞動部處置或修法規範，也希望讓外籍移工宿舍管理做得更到位、勞資雙方都能受惠。

縣府指出，因縣內移工多從事製造業，所住宿舍都須符合消防和建築法規，雇主也應對移工住宿和生活照服負責，因此針對勞動部最新修改的「外國人生活照顧服務務計畫書裁量基準」，邀請勞動部勞動力發展署專委胡欣野到場主講，分別針對移工現況、現行保護體系、最新修正法令規定、服務訪視流程和各種移工管理的常見問題等進行說明。

縣府社會及勞動處處長林志忠表示，本次說明會提醒雇主在移工入國通報時，主動聲明工廠內是否有發火性物質、可燃性氣體等危險性物質，提高檢查密度，另亦須聲明是否有依建築暨消防法規辦理公安及消防檢修申報，若違規將依法核處。

而為掌握外籍勞工生活照顧管理情形，保障他們在台生活權益和敦親睦鄰活動，縣府社會及勞動處於去（109）年改為每月1次聯合稽查移工宿舍；另推動「移工睦鄰志工隊」執行南崗工業區宿舍周圍打掃和公園環境維護，計有18家仲介公司、移工宿舍管理單位和社區里民加入。



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