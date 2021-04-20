無法排除本土！2機師發病前活動史曝光　「3種染疫途徑」待釐清

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內又出現機師染疫！中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增2例新冠肺炎(案1078、1079)，都是國籍航空貨機機師，曾經一同執勤赴美，返國後檢疫期間出現症狀，經採檢確診。兩人感染來源都還在釐清當中，依照發病前14天的活動史，除了分別境外染疫、航空器內傳染，也無法排除本土感染的可能性，匡列相關接觸者131人全數需進行採檢。

指揮中心公布，案1078、1079為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為某航空公司貨機機組員，2人於今(2021)年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫。

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案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，並於今日確診，Ct值分別為29(案1078)及17(案1079)。2名個案感染源現正調查中，並已初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。

莊人祥指出，這兩人在發病前14天、可能被感染的期間，除了一同執勤赴美，案1079曾經於4/10~12執勤台灣-印度-盧森堡-印度-台灣的長程航班，案1078於4/12則執勤當日來回的短程航班，其餘時間則在國內活動，也因此，目前有三種染疫可能性要釐清，分別是各自境外染疫，或者是案1079先遭感染並於於航空器內傳染給案1078，也無法排除本土染疫的可能。

莊人祥解釋，依照Ct值與發病日來看，案1079先有症狀但病毒量高，案1078晚一天出現症狀但病毒量低，如果第二次檢測發現案1078Ct值降低（病毒量升高），顯示有可能被1079感染。指揮中心也針對接觸者進行疫調，將對131人進行PCR、血清抗體採檢，釐清感染來源。

指揮中心統計，截至目前國內累計199,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含197,883例排除)，其中1,078例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及2例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,038人解除隔離、29人住院隔離中。

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