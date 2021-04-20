2台籍機師感染源不明！專家揭「研判關鍵點」：要考慮國內可能性

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增2例COVID-19確定病例（案1078、1079），為本國籍50多歲及60多歲男性，皆為航空公司機師，4/14曾在美國外站旅館待1天左右，目前感染源不明。台大兒童醫院院長、兒童感染科主任黃立民受訪時表示「兩人在美國待得很短，兩人同時得到機會比較小，所以還是要考慮國內的可能性。」

發言人莊人祥說明，2人在今（2021）年4月14日與另1名機組員一同執勤至美國，並由公司安排於當地旅館檢疫，4月16日返臺後進行3天居家檢疫，2人在4/19採檢確診，另1名機組員則是陰性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案1078於4月18日出現喉嚨癢，案1079於4月17日出現喉嚨癢、全身痠痛症狀，2人因出勤需要，4月19日經公司安排進行採檢，Ct值分別為29（案1078）及17（案1079），2名個案感染源現正調查中，初步掌握2人的接觸者共131人，其中2人列居家隔離，129人列自主健康管理。

黃立民說，應該不可能釐清得了誰傳染給誰，感染源各種可能性都有，發病2~14天是可感染期間，所以要看這段時間有去過哪些地方或是派飛過哪些地方，去研判哪些地方是可疑的，如果都沒有可疑的地方，就可能是在國內感染。

【你可能也想看】

►感染源未明！2名機師確診「曾飛美國」本土境外待釐清 匡列131人

►2機師染疫「無法完全確定在境外感染」！指揮中心曝原因

►60歲男接種AZ第16天進加護！ 疑似「血管炎、間質性肺炎」

►AZ不良反應增4例！1例「血管炎、肺炎」加護治療中