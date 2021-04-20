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嶺東中學「2打1水桶猛砸」　衝突始末曝光！校方：老師立刻制止了

▲台中嶺東中學驚爆學生痛毆同學。（圖／翻攝記者爆料網）

▲台中嶺東中學驚爆學生痛毆同學。（圖／翻攝記者爆料網）

記者周亭瑋／綜合報導

台中嶺東中學爆出學生集體痛毆同學，過程全被校外路人拍下，今校方還原事件始末，同時也發公告說明，學校接獲通知後一連串處理的程序。

當時路人拍到，一名男同學狂揍同學，一路打到教室走廊角落，甚至拿起水桶狂砸，後來還有另一名學生加入，猛踹被害學生；而旁邊一群同學只顧聊天，完全無人上前制止。

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稍早，校方在臉書粉專還原始末，涉案學生於16日已在IG起口角，原本雙方相約隔天出面解釋，然而三人均未赴約，所以最後決定19日到校再談。

▲嶺東中學「2打1水桶猛砸」　衝突始末曝光！校方：老師立刻制止了。（圖／翻攝自嶺東中學）

▲校方今發公告，說明事件經過。（圖／翻攝自嶺東中學）

19日上午，7點55分到8點這節下課時間，導師在教室處理班務，聽到陽台有吵鬧聲後立即前往查看，發現一名班內學生和兩名他班學生起衝突，於是立刻大聲喝止，並架開他們，也請其他同學通報教官室。

獲報後，主任教官隨即趕赴現場，將三名學生帶至教官室了解始末，生輔組長也立即聯繫家長到校。後來，行為學生認錯且向受傷學生道歉，後者也願意接受道歉，目前雙方家長已達成初步和解，受傷學生除了被帶至保健室做初步處理外，也有到醫院檢查，已返家休息，持續觀察情況；而行為學生則由家長帶回，並同意負責後續相關責任及輔導。

校方強調，在接到通知後，就馬上進行校安通報，也請家長到校了解，同天召開臨時導師會議說明此事件，相關檔案則交至春社派出所，20日上午也召開相關會議並進行調查。

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