加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

▲全家便利超商推出全新集點購「祈喵熱」，讓經典IP加菲貓尬上滿滿的在地文化氣息。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）



記者蘇晟彥／綜合報導

說到家喻戶曉的漫畫角色，跟我們一樣喜歡「懶在家裡」的加菲貓一定榜上有名，懶萌大眼加上有點跩跩的表情，成為大家心中的經典超過40年。但你有想過加菲貓除了橘橘圓滾滾的懶萌樣，還可以怎樣變身嗎？這次Too Cheap Art將加菲貓與台灣在地文化結合迸出「台味十足」的玩具、公仔，以「祈福」作為設計理念推出限量商品，要陪大家一起告別2020的不愉快，替2021撒下最療癒的祈福。

▲由左至右，最下層五倍財富喵、財富喵；第二層平安喵、守護汪；最上層快樂喵、祝福喵。

說到加菲貓，這隻經典漫畫角色，在卡通中總是擺著一號慵懶表情、全身上下充滿「跩萌樣」的酷貓，是許多人兒時的經典回憶。在去年全球受到疫情影響，讓不少人都像是加菲貓一樣「#StayHome be lazy and Pray for Hooman」，在家裡當個稱職的懶貓，一起替世界祈福。這次加菲貓在Too Cheap Art的巧思下，推出「祈喵熱」系列盒玩及中型公仔，讓經典IP尬上台灣在地傳統氣息，讓加菲貓顛覆你的想像，成為「台味」十足的玩意兒。

本次「祈喵熱」盲盒系列一共有5款外加1款隱藏版，包含化身石獅、石柱能鎮守晦氣、守護好運的「平安喵」、「守護汪」、以鑾轎造型如同替大家遶境祈福的「祝福喵」、披上歡慶舞獅裝扮的「快樂喵」、化身虎爺象徵能帶來財富的「財富喵」以及只有5%機率抽中，堪稱被幸運之神眷顧才能抽到的「五倍財富喵」隱藏款，以金色塗漆象徵更多金銀財寶即將滾滾來，更是加菲貓迷一定要入手的寶物。每一款盲盒公仔都像是走進廟宇中會看到的精緻建築，不只做工精細、再搭配上加菲貓有點跩跩、懶懶及大眼萌樣，絕對是將整套帶回家、放在辦公室桌上每天讓自己好運旺旺來的集點收藏。

▼購買成套盲盒系列就有5%機率獲得「五倍財富喵」，讓新的一年財富滾滾來！

▼放在辦公桌上一字排開看起來療癒感十足。



除了盲盒系列做工十分精細、放在辦公桌上看著心情也會跟著療癒外，這次還推出H12.3× W9.5× D9 cm中型公仔。以石像、玉雕質感打造與市面上截然不同的風格，就如同在廟宇中看到巧奪天工的石獅、玉像一樣充滿莊嚴感、質感，放在家中都會不自覺想要對著它們「膜拜一下」。

想要把所有「Too Cheap Art× Garfield祈喵熱」一次收藏的粉絲千萬要拿起手機，好好地將日期記下來，從4月7日10點正式開放預購，活動到5月4日截止，全店單筆消費1元就能累積1點全家點數（菸品消費除外），滿400點就可以加價169元換取「祈喵熱盲盒公仔」（隨機出貨），或是集滿2000點一次將整套帶回家，還有5%機率獲得隱藏版「五倍財富喵」；中型公仔則可以用400點全家點數+499/699元換購石像／玉雕版本，公仔數量有限千萬要把握機會。

如果心急想要快點帶回家欣賞，也可以用直購價直接入手，看到這麼療癒、台味十足的加菲貓，你還在猶豫要哪隻嗎？別想了，小朋友才選擇，大人全都要，一起用跩萌十足的加菲貓幫2021年祈福吧！

祈喵熱盲盒公仔集點加價購資訊

400全家點數+169元或直購價250元（隨機單盒出貨）

2000全家點數+888元或直購價1250元（成套出貨，有5%機率獲得隱藏款「五倍財富喵」）

中型公仔

400全家點數+499元或直購價888元（石像）

400全家點數+699元或直購價1088元（玉雕）