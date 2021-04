加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

▲全家便利超商推出全新集點購「祈喵熱」,讓經典IP加菲貓尬上滿滿的在地文化氣息。(圖/記者周宸亘攝,下皆同)



記者蘇晟彥/綜合報導

說到家喻戶曉的漫畫角色,跟我們一樣喜歡「懶在家裡」的加菲貓一定榜上有名,懶萌大眼加上有點跩跩的表情,成為大家心中的經典超過40年。但你有想過加菲貓除了橘橘圓滾滾的懶萌樣,還可以怎樣變身嗎?這次Too Cheap Art將加菲貓與台灣在地文化結合迸出「台味十足」的玩具、公仔,以「祈福」作為設計理念推出限量商品,要陪大家一起告別2020的不愉快,替2021撒下最療癒的祈福。

▲由左至右,最下層五倍財富喵、財富喵;第二層平安喵、守護汪;最上層快樂喵、祝福喵。

說到加菲貓,這隻經典漫畫角色,在卡通中總是擺著一號慵懶表情、全身上下充滿「跩萌樣」的酷貓,是許多人兒時的經典回憶。在去年全球受到疫情影響,讓不少人都像是加菲貓一樣「#StayHome be lazy and Pray for Hooman」,在家裡當個稱職的懶貓,一起替世界祈福。這次加菲貓在Too Cheap Art的巧思下,推出「祈喵熱」系列盒玩及中型公仔,讓經典IP尬上台灣在地傳統氣息,讓加菲貓顛覆你的想像,成為「台味」十足的玩意兒。

本次「祈喵熱」盲盒系列一共有5款外加1款隱藏版,包含化身石獅、石柱能鎮守晦氣、守護好運的「平安喵」、「守護汪」、以鑾轎造型如同替大家遶境祈福的「祝福喵」、披上歡慶舞獅裝扮的「快樂喵」、化身虎爺象徵能帶來財富的「財富喵」以及只有5%機率抽中,堪稱被幸運之神眷顧才能抽到的「五倍財富喵」隱藏款,以金色塗漆象徵更多金銀財寶即將滾滾來,更是加菲貓迷一定要入手的寶物。每一款盲盒公仔都像是走進廟宇中會看到的精緻建築,不只做工精細、再搭配上加菲貓有點跩跩、懶懶及大眼萌樣,絕對是將整套帶回家、放在辦公室桌上每天讓自己好運旺旺來的集點收藏。

▼購買成套盲盒系列就有5%機率獲得「五倍財富喵」,讓新的一年財富滾滾來!

▼放在辦公桌上一字排開看起來療癒感十足。



除了盲盒系列做工十分精細、放在辦公桌上看著心情也會跟著療癒外,這次還推出H12.3× W9.5× D9 cm中型公仔。以石像、玉雕質感打造與市面上截然不同的風格,就如同在廟宇中看到巧奪天工的石獅、玉像一樣充滿莊嚴感、質感,放在家中都會不自覺想要對著它們「膜拜一下」。

想要把所有「Too Cheap Art× Garfield祈喵熱」一次收藏的粉絲千萬要拿起手機,好好地將日期記下來,從4月7日10點正式開放預購,活動到5月4日截止,全店單筆消費1元就能累積1點全家點數(菸品消費除外),滿400點就可以加價169元換取「祈喵熱盲盒公仔」(隨機出貨),或是集滿2000點一次將整套帶回家,還有5%機率獲得隱藏版「五倍財富喵」;中型公仔則可以用400點全家點數+499/699元換購石像/玉雕版本,公仔數量有限千萬要把握機會。

如果心急想要快點帶回家欣賞,也可以用直購價直接入手,看到這麼療癒、台味十足的加菲貓,你還在猶豫要哪隻嗎?別想了,小朋友才選擇,大人全都要,一起用跩萌十足的加菲貓幫2021年祈福吧!

祈喵熱盲盒公仔集點加價購資訊

400全家點數+169元或直購價250元(隨機單盒出貨)

2000全家點數+888元或直購價1250元(成套出貨,有5%機率獲得隱藏款「五倍財富喵」)

中型公仔

400全家點數+499元或直購價888元(石像)

400全家點數+699元或直購價1088元(玉雕)