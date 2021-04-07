　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲全家便利超商推出全新集點購「祈喵熱」，讓經典IP加菲貓尬上滿滿的在地文化氣息。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

記者蘇晟彥／綜合報導

說到家喻戶曉的漫畫角色，跟我們一樣喜歡「懶在家裡」的加菲貓一定榜上有名，懶萌大眼加上有點跩跩的表情，成為大家心中的經典超過40年。但你有想過加菲貓除了橘橘圓滾滾的懶萌樣，還可以怎樣變身嗎？這次Too Cheap Art將加菲貓與台灣在地文化結合迸出「台味十足」的玩具、公仔，以「祈福」作為設計理念推出限量商品，要陪大家一起告別2020的不愉快，替2021撒下最療癒的祈福。

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲由左至右，最下層五倍財富喵、財富喵；第二層平安喵、守護汪；最上層快樂喵、祝福喵。

說到加菲貓，這隻經典漫畫角色，在卡通中總是擺著一號慵懶表情、全身上下充滿「跩萌樣」的酷貓，是許多人兒時的經典回憶。在去年全球受到疫情影響，讓不少人都像是加菲貓一樣「#StayHome be lazy and Pray for Hooman」，在家裡當個稱職的懶貓，一起替世界祈福。這次加菲貓在Too Cheap Art的巧思下，推出「祈喵熱」系列盒玩及中型公仔，讓經典IP尬上台灣在地傳統氣息，讓加菲貓顛覆你的想像，成為「台味」十足的玩意兒。

本次「祈喵熱」盲盒系列一共有5款外加1款隱藏版，包含化身石獅、石柱能鎮守晦氣、守護好運的「平安喵」、「守護汪」、以鑾轎造型如同替大家遶境祈福的「祝福喵」、披上歡慶舞獅裝扮的「快樂喵」、化身虎爺象徵能帶來財富的「財富喵」以及只有5%機率抽中，堪稱被幸運之神眷顧才能抽到的「五倍財富喵」隱藏款，以金色塗漆象徵更多金銀財寶即將滾滾來，更是加菲貓迷一定要入手的寶物。每一款盲盒公仔都像是走進廟宇中會看到的精緻建築，不只做工精細、再搭配上加菲貓有點跩跩、懶懶及大眼萌樣，絕對是將整套帶回家、放在辦公室桌上每天讓自己好運旺旺來的集點收藏。

▼購買成套盲盒系列就有5%機率獲得「五倍財富喵」，讓新的一年財富滾滾來！

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▼放在辦公桌上一字排開看起來療癒感十足。

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

除了盲盒系列做工十分精細、放在辦公桌上看著心情也會跟著療癒外，這次還推出H12.3× W9.5× D9 cm中型公仔。以石像、玉雕質感打造與市面上截然不同的風格，就如同在廟宇中看到巧奪天工的石獅、玉像一樣充滿莊嚴感、質感，放在家中都會不自覺想要對著它們「膜拜一下」。

想要把所有「Too Cheap Art× Garfield祈喵熱」一次收藏的粉絲千萬要拿起手機，好好地將日期記下來，從4月7日10點正式開放預購，活動到5月4日截止，全店單筆消費1元就能累積1點全家點數（菸品消費除外），滿400點就可以加價169元換取「祈喵熱盲盒公仔」（隨機出貨），或是集滿2000點一次將整套帶回家，還有5%機率獲得隱藏版「五倍財富喵」；中型公仔則可以用400點全家點數+499/699元換購石像／玉雕版本，公仔數量有限千萬要把握機會。

如果心急想要快點帶回家欣賞，也可以用直購價直接入手，看到這麼療癒、台味十足的加菲貓，你還在猶豫要哪隻嗎？別想了，小朋友才選擇，大人全都要，一起用跩萌十足的加菲貓幫2021年祈福吧！

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼全店集點加菲貓公仔拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

祈喵熱盲盒公仔集點加價購資訊

400全家點數+169元或直購價250元（隨機單盒出貨）
2000全家點數+888元或直購價1250元（成套出貨，有5%機率獲得隱藏款「五倍財富喵」）

中型公仔

400全家點數+499元或直購價888元（石像）
400全家點數+699元或直購價1088元（玉雕）

ET快訊
高雄BMW撞分隔島！低胸妹緊抱駕駛想頂罪：不要動他，我處理
李義祥合約曝光「逾期1天罰12萬」！台鐵將求償10億↑
運安會還原出軌現場！主委曝關鍵：現場有「好幾台怪手」
「加油站長髮妹」制服下照片超辣　老闆一看下令：不准！

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」　精品買氣暴衝7成

年度最強檔～小米超狂米粉節多款爆品、狂撒千元現金券！電影級相機、最強5G旗艦小米11上市

HOLA、特力屋內湖店改裝千坪迎戰IKEA　用「規劃服務」做主打

【廣編】永慶房產東台灣突破60店、1千位經紀人　每22分鐘就有委託

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔　7-11聯名ANNA SUI推限量周邊

中衛x PORTER聯名口罩3大系列7款花色　2大電商4／8中午一次開賣

炒飯名店炒進超商！加獨門參巴醬、蝦醬超濃郁　還吃得到多汁叉燒

【廣編】麗彤生醫強化消費者體驗　攜手甲骨文進行數位轉型

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

任務結束！妻捧骨灰抵台中車站 「袁淳修回家了」親友泣不成聲

說清楚F.I.R.「Faye被迫退團」真相！　阿沁挨罵素質低…妻出面護尪

台61線喜宴大圓桌地獄10連發　31秒驚悚片曝光！老司機嚇尿

男子秀「奇葩技能」解鎖手機！ 口水伸縮自如...網：是變色龍？

檢察長2天沒睡覺...跛腳忍傷奔走 俞秀端誓言：還死者、傷者公道

街口支付在全台近400間麥當勞上線！來麥當勞買新品用街口支付　美味一刻也不用等、再享最高14%回饋

加菲貓也能這樣變？全家集點購「祈喵熱」化身石獅、虎爺台味登場　大人全都要

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」　精品買氣暴衝7成

年度最強檔～小米超狂米粉節多款爆品、狂撒千元現金券！電影級相機、最強5G旗艦小米11上市

HOLA、特力屋內湖店改裝千坪迎戰IKEA　用「規劃服務」做主打

【廣編】永慶房產東台灣突破60店、1千位經紀人　每22分鐘就有委託

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔　7-11聯名ANNA SUI推限量周邊

中衛x PORTER聯名口罩3大系列7款花色　2大電商4／8中午一次開賣

炒飯名店炒進超商！加獨門參巴醬、蝦醬超濃郁　還吃得到多汁叉燒

【廣編】麗彤生醫強化消費者體驗　攜手甲骨文進行數位轉型

誤信網路求職廣告寄出金融卡+存摺　高雄17歲少女慘淪人頭戶

獨／貨車神秘男身分曝！李義祥畜逃逸外勞為奴　事發前工地搬廢輪胎

不怕沒電！蘋果新專利　手機自動提醒「該充電」時間

20名調查員「屍塊中徒手挖掘」50死真相！尋獲1公分關鍵證物

車道X型車輛秒分流！他讚「台茂停車場」天才設計　網共鳴：是先知

衣櫃一堆「穿不到」的衣服？6個「買衣小秘訣」讓你不再白花錢

國民黨團動員要求林佳龍「立刻下台」　費鴻泰怒嗆：你好意思站在這裡嗎

吃到飽再升級！旭集搶先吃「全台第一鮪」　會員加碼限量黑鮪魚5吃

快訊／AZ疫苗擴大接種首日「打氣有無提升？」　陳時中14:00說明

江翠北側站上7字頭　買不起？專家教你進場找4字頭好貨

男大生額頭冒出「粉色花椰菜」　摳掉又開花！醫秒回：招式很多喔…

消費熱門新聞

SOGO復興館VIP「一週狂買3億」

超狂米粉節多款爆品撒千元現金券

HOLA特力內湖店改裝千坪迎戰IKEA

炒飯名店炒進超商！最新2款銷魂炒飯

抗癌泳將池江璃花子改寫命運

口罩也有媽祖聯名款！限量一千盒

買養蔘飲送SOU‧SOU行李箱再抽旅遊金

中衛x PORTER聯名口罩　電商4/8開賣

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔

揭密為何樂高這麼少「綠色積木」

又漲！蝦皮4/1起調整拍賣收費機制

發億金庫可愛蛻變　迪士尼造型全家喜愛

永慶房產東台灣突破60店、1千位經紀人

更多熱門

相關新聞

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔

加菲貓變媽祖太Q！全家最新集點公仔

加菲貓迷們看過來！全家將在明日推出最新集點活動，一口氣推出7款加菲貓特色公仔，加菲貓直接化身為媽祖，可愛又有保佑，如果你夠幸運還有機會獲得隱藏版黃金喵公仔，趕快來試試手氣，而7-11則是聯手ANNA SUI，打造30多款限量周邊，女孩們一定要收藏。

Google台灣「掛上黑絲帶」低調默哀

Google台灣「掛上黑絲帶」低調默哀

一卡通發金版媽祖紀念卡

一卡通發金版媽祖紀念卡

汪遭撞眼睛出血呻吟　搶救後結局鼻酸

汪遭撞眼睛出血呻吟　搶救後結局鼻酸

311滿10週年　日民眾返回避難高岡祈福

311滿10週年　日民眾返回避難高岡祈福

關鍵字：

加菲貓全家便利超商祈喵熱遶境祈福

讀者迴響

熱門新聞

台鐵史上最慘案：新店溪橋火燒64死

第8車廂拖出卡出　工人淚燒紙錢

台中女網紅喊「想要！」拉外送男合照讓網瘋了

最慘第8車廂移出　李義祥4謊言奪50命

9:31第一通報案找到了！男視訊煉獄

70歲老師傅到場指點　救出最慘第8車廂

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

小吳遭質問「太魯閣有捐錢？」　親曝低調善舉

福原愛全都失去了！友人勸復合江宏傑

江宏傑心冷「做好離婚打算」！

雨彈來了！一周3變天降溫吹冷氣

「加油站長髮妹」超辣　老闆一看：不准！

屁孩2打1痛毆醫護　往頭狂揮12拳

被抓包300萬捐款造假　網紅四度鞠躬道歉

鹿希派訪問垮臉　KID尷尬...峮峮Hold全場

更多

最夯影音

更多
最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜

最慘第8車廂拖出一半卡住！ 工人現場焚香燒紙錢祭拜
殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

殉職司機用生命踩煞車妻淚送夫 專列運送回家「淳修一路好走」

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

太魯閣視角曝！撞上工程車後出軌　 初判時速121公里衝進隧道後全黑

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

最後一刻...司機手動拉煞車想阻止　太魯閣號永遠停格「09：28：47」

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

遭批歌詞空洞..VAVA轟：你先成個人吧　狠酸樂評「哪裡不懂教哪裡？」火爆開嗆！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面