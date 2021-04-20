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蔡英文迎接貝里斯新任駐台大使　盼有助兩國教育與性平合作

▲▼總統蔡英文20日接受貝里斯新任駐臺特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文20日接受貝里斯新任駐臺特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文20日接受貝里斯新任駐臺特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。她在致詞時表示，期待兩國持續深化合作關係，共同迎向新發展、新成果。

蔡英文表示，她要代表中華民國台灣政府和人民，對碧坎蒂大使來台履新，表達最誠摯的歡迎。她說，在過去幾個月來，貝里斯的新政府在布里仙紐（John Briceño）總理的帶領下，跟台灣持續深化合作關係，而這次任命碧坎蒂大使來台駐節，更顯示貝里斯政府對兩國邦誼的重視。

蔡英文表示，碧坎蒂具備豐富的學經歷，也擔任過貝里斯市的市議員，非常了解人民的心聲；而我駐貝里斯大使館就設在貝里斯市，碧坎蒂大使也參加過駐館活動。她相信，未來透過碧坎蒂對民意的了解、對於兩國交流的認識，可以為雙邊關係搭建起更堅實的橋梁。

蔡英文也指出，碧坎蒂從事教職多年，也積極投入女性賦權等重要議題。這些經驗都有助於兩國在教育及性別平權等領域上，有更多的合作交流。

蔡英文說，今年10月兩國建交將滿32週年，這些年來，台灣和貝里斯的互動非常密切，她也訪問過貝里斯，實地了解兩國合作的情形，當地的美麗風情及人民對台灣的支持和熱情，都讓她印象深刻。

蔡英文表示，去年我們兩國除了共同面對疫情挑戰，也持續深化各領域的合作，包括完成簽署「經濟合作協定」、「航空服務協定」及「刑事司法互助條約」。最後，蔡英文再次歡迎貝里斯新大使來台，也期待兩國關係共同迎向新發展、新成果。

▼總統蔡英文20日接受貝里斯新任駐臺特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文20日接受貝里斯新任駐臺特命全權大使碧坎蒂（Candice Pitts）呈遞到任國書。（圖／總統府提供）

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