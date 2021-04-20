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雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

▲▼戀愛,感情。（圖／取自Pixabay）

雙胞胎姊妹同日生也同日死，檢警排除外力介入。（圖／取自Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

童姓雙胞胎姊妹雙雙墜樓死亡，檢警採證初步認定2人雖沒留遺書，但承租套房與相驗後均排除外力介入，研判可能是輕生，家屬悲慟，對死因沒有意見。

西屯區一處日租套房19日發生童姓雙胞胎姊妹墜樓身亡事件，警方到場發現已明顯死亡，經蒐證報請檢察官，同日下午進行相驗。

檢警初步認定，雙胞胎姊妹1周前才從龍井區搬到西屯區，短期承租該處套房，房間房門上鎖，雖有些對工作、同事抱怨的不滿文字，但未留下遺書，也無外力痕跡。

據了解，48歲童姓姊妹出身在正常家庭，父母均十分關愛，但2人在29歲時卻開始有精神疾病纏身，至今未婚，近來都從事清潔員工作，妹妹日前離職無業。由於2人對人生都保持悲觀，不想成為父母累贅，可能因此輕生。

頓失2女的童父得知消息後傷心欲絕，忍住悲痛配合警方調查，相驗後對於死因沒有意見。

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