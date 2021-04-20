雙胞胎姊妹同日生又同日死！不想成為父母累贅　兩老悲慟送別

台灣日前被美國中情局（CIA）預估，成為世界上生育率最低的國家，慘澹數據讓眾人憂心，台大名醫施景中就透露，昨天接生了5個寶寶，其中一位母親是自然產下雙胞胎，而對方的一席話，讓他相當感動，也笑說「房價高似乎和生小孩意願沒有絕對關係，起碼我看了好幾個是這樣。」