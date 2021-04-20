　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣生育率墊底！2寶媽「想生妹妹」懷上雙胞胎　1句話感動台大醫

▲▼寶寶喝奶,新生兒。（圖／pakutaso.com）

▲示意圖，與本文無關。2寶媽想生女兒，結果懷上雙胞胎。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣日前被美國中情局（CIA）預估，成為世界上生育率最低的國家，慘澹數據讓眾人憂心，台大名醫施景中就透露，昨天接生了5個寶寶，其中一位母親是自然產下雙胞胎，而對方的一席話，讓他相當感動，也笑說「房價高似乎和生小孩意願沒有絕對關係，起碼我看了好幾個是這樣。」

施景中深夜在臉書提到，「新聞說台灣出生率全球最低，然後大家也在吵真正原因是什麼？但今天不知不覺，我接生了5個寶寶，這些baby可以組一個籃球隊出去比賽了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示，其中一位母子上周四轉來，雙側滿滿的胸水和重度胎兒水腫，當天一放完胸水，隔天馬上又積回來，「今天幫她剖腹，因為胎兒太腫，差點生不出來。幸好小兒科大隊人馬過來幫忙，小孩很快轉紅，送到他們加護病房繼續照顧了。」

▲▼南韓首爾一名醫師為未成年少女施行墮胎手術，將胎兒活生生淹死。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

傍晚，施景中也幫一名自然產婦接生雙胞胎，「10分鐘內她就靠自己的力量生了兩個寶寶，兩個都不輕，很有成就感。問她為何要生這麼多寶寶？她說已經兩個兒子，本來只想再生一個女寶寶，沒想到她又多帶一個伴來。」

有鑑於現在台灣少子化的眾多原因，諸如高房價、高物價、低薪資等，施景中也不禁好奇詢問他們的狀況，而該名母親則回答，房子的確很貴買不起，但他們夫妻倆都愛小孩，所以還是想生。

聽到這番話，他欣慰地笑了，「房價高似乎和生小孩意願沒有絕對關係，起碼我看了好幾個是這樣。今天幫到孕婦和有疾病的胎兒，還有我們台灣的出生率，我也很開心。」

 

我的文章(植入性胎盤超音波)登上American Journal Obstetrics and...

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年4月19日 星期一
ET快訊
百萬YouTuber進香播這首歌！白沙屯媽一路跟　他誤踩禁忌
快訊／台中限水供五停二　男去河邊洗澡溺斃
蘋果發表會將登場！　「5新品」有望推出
認分手1年爆復合羅志祥　周揚青首度給答案
雞排祈雨真的成功！老闆加碼珍奶「發放時間地點在這」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小7也是我家！客帶延長線充7樣3C產品　網歪樓：原PO是角頭男星

小6兒夜市幫爸媽送菜打翻　暖客「堅持付錢」一句話感動4千人

每次訂餐都多點飲料！暖妹曝「請客外送員」趣味觀察：差點戀愛了

鄭明典曝「今有午後對流訊號」　中南部山區、屏東下雨機會來了

台灣生育率墊底！2寶媽「想生妹妹」懷上雙胞胎　1句話感動台大醫

衝城隍廟問國中同學！認識謝范將軍　他：原來天上人物都金黃色

「3D衛星遙測」監測曾文水庫　空間分析水量少4.2億立方公尺

獨／雞排祈雨發放時地曝！霸氣老闆加珍奶：送牛排會下大一點嗎

王國材新上任交通部長立8大目標　「改革台鐵」：府院已有共識

連領帶都沒打就上場！林佳龍卸任唱「你是我的兄弟」揮別交通部

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

小7也是我家！客帶延長線充7樣3C產品　網歪樓：原PO是角頭男星

小6兒夜市幫爸媽送菜打翻　暖客「堅持付錢」一句話感動4千人

每次訂餐都多點飲料！暖妹曝「請客外送員」趣味觀察：差點戀愛了

鄭明典曝「今有午後對流訊號」　中南部山區、屏東下雨機會來了

台灣生育率墊底！2寶媽「想生妹妹」懷上雙胞胎　1句話感動台大醫

衝城隍廟問國中同學！認識謝范將軍　他：原來天上人物都金黃色

「3D衛星遙測」監測曾文水庫　空間分析水量少4.2億立方公尺

獨／雞排祈雨發放時地曝！霸氣老闆加珍奶：送牛排會下大一點嗎

王國材新上任交通部長立8大目標　「改革台鐵」：府院已有共識

連領帶都沒打就上場！林佳龍卸任唱「你是我的兄弟」揮別交通部

養小孩燒錢！律師揭「扶養精緻化」：相同的錢，現在只能養一個

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

鴻海威州減稅優惠傳縮水？　劉揚偉回應了

台股衝上萬七！　中華信評提醒存股族須留意兩大警訊

台半導體受地震威脅？　經長王美花：預先調查準備但不需恐慌

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

生活熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

穀雨到！全台有雨時間曝　「大眼舒力基」開始北上了

可望「全面有雨」時間曝！　4月最多一波

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

新一波水氣移入　全台有雨時間點曝

教部：高雄和春技術學院110學年度停招

舒力基最靠近時間曝　周日起全台有雨

撞斷機車後照鏡留1500元　萬人讚翻

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

700元烤蝦「女友不來了」秒棄單　怒槓老闆對話曝光

更多熱門

相關新聞

雙北高房價導致光環盡失　其餘4都買氣超車

雙北高房價導致光環盡失　其餘4都買氣超車

過去台北一直是台灣房市的領頭羊，但是最近幾年反而離開台北的地區房市表現較佳，根據信義房屋統計，桃園、台中、台南及高雄2020年的移轉棟數皆已超過近15年長期均量，顯然雙北以外的地區房市交易更熱絡，而這和房價大有關係，台商因疫情回流設廠也是原因之一。

她白帶狂流1個月！醫夾出「牽絲保險套」　男友一秒臉綠

她白帶狂流1個月！醫夾出「牽絲保險套」　男友一秒臉綠

72%上班族不願生小孩、恐婚族超過6成　專家：低薪是主因

72%上班族不願生小孩、恐婚族超過6成　專家：低薪是主因

雙胞胎不同命　父母偏愛竟虐死弟

雙胞胎不同命　父母偏愛竟虐死弟

他擅自養狗媽氣炸　4年後全變了

他擅自養狗媽氣炸　4年後全變了

關鍵字：

台灣生育率施景中雙胞胎高房價低薪台大醫產婦婦產科

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面