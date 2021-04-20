台灣生育率墊底！2寶媽「想生妹妹」懷上雙胞胎　1句話感動台大醫

▲示意圖，與本文無關。2寶媽想生女兒，結果懷上雙胞胎。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣日前被美國中情局（CIA）預估，成為世界上生育率最低的國家，慘澹數據讓眾人憂心，台大名醫施景中就透露，昨天接生了5個寶寶，其中一位母親是自然產下雙胞胎，而對方的一席話，讓他相當感動，也笑說「房價高似乎和生小孩意願沒有絕對關係，起碼我看了好幾個是這樣。」

施景中深夜在臉書提到，「新聞說台灣出生率全球最低，然後大家也在吵真正原因是什麼？但今天不知不覺，我接生了5個寶寶，這些baby可以組一個籃球隊出去比賽了。」

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他表示，其中一位母子上周四轉來，雙側滿滿的胸水和重度胎兒水腫，當天一放完胸水，隔天馬上又積回來，「今天幫她剖腹，因為胎兒太腫，差點生不出來。幸好小兒科大隊人馬過來幫忙，小孩很快轉紅，送到他們加護病房繼續照顧了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

傍晚，施景中也幫一名自然產婦接生雙胞胎，「10分鐘內她就靠自己的力量生了兩個寶寶，兩個都不輕，很有成就感。問她為何要生這麼多寶寶？她說已經兩個兒子，本來只想再生一個女寶寶，沒想到她又多帶一個伴來。」

有鑑於現在台灣少子化的眾多原因，諸如高房價、高物價、低薪資等，施景中也不禁好奇詢問他們的狀況，而該名母親則回答，房子的確很貴買不起，但他們夫妻倆都愛小孩，所以還是想生。

聽到這番話，他欣慰地笑了，「房價高似乎和生小孩意願沒有絕對關係，起碼我看了好幾個是這樣。今天幫到孕婦和有疾病的胎兒，還有我們台灣的出生率，我也很開心。」