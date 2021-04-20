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博鰲年會釋放更強開放信號　陸證監會：有手段防外資大進大出！　

▲▼大陸證監會副主席方星海。（圖／翻攝大陸國新辦）

▲大陸證監會副主席方星海。（圖／翻攝大陸國新辦）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸中國證監會副主席方星海19日在博鰲亞洲論壇表示，面對國際金融形勢變化，會高度重視外資會否在中國市場大進大出、影響股市穩定。他強調，會做好防範工作，特別關注對沖基金等投資者，會繼續與境外投資者及監管部門溝通，並與香港證監會保持恒常溝通。

據《澎湃新聞》報導，「外資進來之後會不會影響我們的股市穩定？大進大出怎麼辦？」方星海說，證監會對這方面高度重視，「我們會做好防範工作。」他以滬深港通舉例稱，現在每日保持了進和出的額度，這會起到一定的防患作用。

方星海進一步表示，對於外資進入A股投資，證監會「是看得清楚的」。「通過兩通進來的外資有三種，一是境外散戶，一種是境外的從事全球資產配置的資金，這個是我們非常歡迎的，也是持倉中最大的比例；還有一類是通過國外券商自營形式進來的，背後是一些對沖基金，這樣的資金是我們比較關注的，」方星海說，從一開始設計滬深港通的時候，就有規定，如果某一個外資賬戶資金進來造成股市大幅波動，可以暫停它交易，「所以我們是有手段防止資金大進大出、造成市場的不穩定。」

方星海表示，證監會高度重視安全和穩定，不斷地跟境外監管部門溝通，「我們有信心，在開放的過程中，維護好資本市場的穩定。」

他續稱，自從A股納入富時等多個國際指數後，股市運作比以往平穩得多，主要是外資在中國股市的定價影響力增強，至3月底止，外資在A股的比例已提升至5%，相信隨着中國股市在國際指數的納入因子提升，將進一步吸引外資流入。

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