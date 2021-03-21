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陸IPO將收緊？證監會：「帶病闖關」的不允許一徹了之

▲▼大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

▲大陸證監會主席易會滿。（圖／翻攝中國發展高層論壇）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸證監會主席易會滿20日出席中國發展高層論壇圓桌會，他表示，最近在IPO現場檢查中出現了高比例撤回申報材料的現象，不少中介機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力，還在「穿新鞋走老路」，未來對「帶病闖關」的，將嚴肅處理，決不允許一撤了之。

易會滿指出，從科創板試點註冊制起步，再到創業板實施「存量+增量」改革，註冊制改革已經取得突破性進展。

易會滿提到，由於股票公開發行涉及公眾利益，全球主要市場都有比較嚴格的發行審核及註冊的制度機制和流程安排，「美國監管機構有龐大的專業團隊分行業開展審核工作。」

易會滿表示，香港交易所和證監會實行雙重存檔制度，均有審核，只是側重點不同，因此，註冊制絕不意味著放鬆審核要求，「現在科創板、創業板發行上市，交易所都要嚴格履行審核把關職責，證監會註冊環節對交易所審核質量及發行條件、信息披露的重要方面進行把關並監督，從實踐情況看，這些安排行之有效，也很有必要」。

易會滿指出，目前註冊制強調以信息披露為核心，發行條件更加精簡優化、更具包容性，總體上是將核准制下發行條件中可以由投資者判斷事項轉化為更嚴格、更全面深入精準的信息披露要求。

對於註冊制下的中介機構，易會滿表示，從核准制到註冊制，保薦機構、會計師事務所等中介機構的角色發生了很大變化，以前的首要目標是提高發行人上市的「可批性」，也就是要獲得審核通過；現在應該是要保證發行人的「可投性」，也就是能為投資者提供更有價值的標的，這對「看門人」的要求實際上更高了。

易會滿指出，最近，在IPO現場檢查中出現了高比例撤回申報材料的現象，據初步掌握的情況看，並不是說這些企業問題有多大，更不是因為做假帳撤回，其中一個重要原因是不少保薦機構執業質量不高，「不少中介機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力，還在『穿新鞋走老路』，未來對『帶病闖關』的，將嚴肅處理，決不允許一撤了之。」

易會滿強調，總體來說，要進一步強化中介把關責任，督促其提升履職盡責能力。監管部門也需要進一步加強基礎制度建設，加快完善相關辦法、規定。

另外，對於市場熱議的IPO排隊現象，易會滿分析，排隊現象是多重因素造成的，總體上反映了中國實體經濟的發展活力和資本市場的吸引力在逐步增強，這與歷史上的「堰塞湖」是有區別的，「以前IPO停停開開，預期不明朗，有的排隊要兩三年。註冊制改革后，註冊審核周期已經大幅縮短，接近成熟市場。」

易會滿強調，當前，正按照優化服務、加強監管、去粗取精、壓實責任的思路，充分運用市場化法治化手段，積極創造符合市場預期的IPO常態化。

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