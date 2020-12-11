螞蟻暫緩上市被疑收緊IPO　陸證監會：依法決定「不存在收緊」

▲螞蟻科技暫緩上市，引起市場關注。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

螞蟻科技集團上市前夕突被上交所宣布暫緩上市，外界傳聞大陸官方有意收緊IPO情況。對此，大陸證監會11日表示，近期部分在審企業暫緩受理，是交易所依法作出的決定，不存在刻意收緊IPO情形。

大陸證監會發言人高莉指出，發展直接融資是資本市場的使命，IPO是融資的入口，近期部分在審企業暫緩受理，是交易所依法作出的決定，不存在刻意收緊IPO情形。

高莉強調，各IPO企業應遵守制度，提高擬上市公司水平與質量，構建高質量上市公司群體。

大陸官方近期展開「上市公司治理專項行動」，高莉表示，近段時間以來，部分上市公司引發資金佔用、違規擔保、財務造假、操縱併購等問題，突出上市公司治理不科學不平衡的問題，反映出控股股東、董監高等少數關鍵法定職責不到位，上市公司決策不科學，責任追究不完善等問題。

高莉指出，在新形勢下開展專項行動，是推動提高上市公司質量的內在要求，通過兩年努力抓重點，補短板，讓上市公司質量得到提高。

高莉還說，專項行動主要聚焦三方面，一是強化公司治理的內生動力，通過上市公司自查、現場檢查、整改等，以整改促提升；二是健全公司治理的製度規則，進一步落實控股股東、實控人、董監高的職責界限和法律責任；三是構建公司治理的良好生態，抓好關鍵少數的培訓，增進認識和認同，營造提升上市公司治理水平的氛圍。

高莉強調，上市公司治理專項行動中，上市公司自查自糾是本次專項行動的關鍵環節，希望各上市公司實控人、控股股東、董監高等，認真對待，如實反饋，有效整改，牢牢守住公司規範發展的底線，推動上市公司治理水平的有效提升。