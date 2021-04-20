接受民俗療法竟遭戴套性侵　為蒐證她閉眼再被侵犯終獲罪證

▲民俗療法洪性治療師，藉機性侵婦人得逞。此為示意圖。（圖／記者周宸亘攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄婦人雅美（化名），因長期暈眩，經朋友推薦到高雄某中醫診所接受洪性治療師治療。洪男宣稱自己以氣功幫助雅美調氣，卻趁機帶套性侵雅美。雅美到警局報案，為了取得罪證，她忍心第二度找上洪男治療，再遭洪男性侵，終於取得洪男使用過的衛生紙。最高法院審理後，將洪男判刑5年定讞。

判決指出，本案發生於2015年10月間，當時已經將近60歲的雅美，因長期暈眩，經過朋友推薦後，到洪男任職的中醫診所求診，洪男表明，將以氣功的方式為雅美調氣。2人在診間獨處時，洪男先以手指性侵雅美，見雅美沒反應，抓起雅美的手來握住自己下體，接著更戴上保險套，性侵得逞。

雅美因認知能力低落，遭性侵後自我封閉，直到二女兒發覺有異，在事發後2個月陪雅美到警局報案。但警方認為缺乏證據，可能不會成罪。為了取得罪證，雅美狠下心，在報案3天後又到診所找洪男診療。果不其然，洪男還記得雅美，又戴套性侵得逞。雅美閉著眼睛，強忍身體不適，以手機錄下整個性侵過程。

洪男完事後，將保險套、衛生紙塞入褲袋，抽張衛生紙幫雅美擦拭下體。雅美隨即起身，衝出診間向洪男妻子哭訴，並拉扯洪男褲袋，打算取出保險套與衛生紙，最後僅取得衛生紙。雅美提告，檢方對洪男提起公訴。

法院審理時，洪男否認犯罪，還反控雅美拿她擦汗或擦口水而丟棄在診間垃圾桶的衛生紙，塗抹在自己的胸罩、胸部上，製造假證據。但法院根據雅美扣下來的衛生紙，以及雅美胸罩內側，皆沾有洪男的DNA，因此認定洪男有罪。其中二審高雄高分院更認為，洪男不僅不認罪，還誣指雅美製造假證據，犯後態度惡劣，因此維持5年刑度。全案再上訴，最高法院20日駁回上訴。