陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮會談。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美日16日發表聯合聲明，對新疆及香港的人權問題表達關注。對此，大陸外交部19日表示，在人權問題上，美日兩國對中國人民和世界人民是有欠帳的，「美日應該做的是切實反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而不是打著人權幌子行干涉中國內政之事，藉口人權問題抹黑他國。」

大陸外交部發言人汪文斌指出，世界上只有一個體系，以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，「美日代表不了國際社會，沒有資格定義國際秩序，更沒有資格將自身的標準強加於人，美日嘴上鼓吹自由開放，實際上拉幫結派、搞小圈子、煽動集團對抗，這才是對地區和平穩定的真正威脅、對國際規則秩序的肆意破壞。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）



汪文斌提到，在人權問題上，美日兩國對中國人民和世界人民是有欠帳的，日本上世紀30年代發動的侵略戰爭給亞洲國家特別是中國人民造成了深重的災難，但日本作為戰敗國，國內至今卻仍不時出現否認、美化侵略歷史的言行；美國長期推行窮兵黷武政策，僅2001年以來，美國對外發動的戰爭就造成超過80萬人死亡，其中平民死亡人數就達30多萬。

汪文斌強調，美日應該做的是切實反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而不是打著人權幌子行干涉中國內政之事，藉口人權問題抹黑他國形象、破壞他國穩定、遏制他國發展。中國人民不答應，世界人民也不答應，「當務之急，日本應正視周邊國家和國際社會的嚴重關切，本著對世界各國人民生命健康負責的態度，立即停止實施向海洋排放核污水的決定，停止損人不利己的行為。」

汪文斌還說，抗擊疫情需要秉持科學精神，需要各國通力合作，美國把抗疫政治化，對別國污名化，大搞甩鍋退群，不僅使美國人民付出了沉痛的代價，也給國際抗疫合作製造了障礙，增添了阻力，「美日應停止在抗疫問題上的政治操弄，珍惜生命，尊重科學，為促進國際抗疫合作多做實事，少添麻煩。」