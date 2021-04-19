　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

▲▼美國總統拜登與日本首相菅義偉16日會面。（圖／路透）

▲美國總統拜登與日本首相菅義偉在白宮會談。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

美日16日發表聯合聲明，對新疆及香港的人權問題表達關注。對此，大陸外交部19日表示，在人權問題上，美日兩國對中國人民和世界人民是有欠帳的，「美日應該做的是切實反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而不是打著人權幌子行干涉中國內政之事，藉口人權問題抹黑他國。」

大陸外交部發言人汪文斌指出，世界上只有一個體系，以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，以聯合國憲章為基礎的國際關係基本準則，「美日代表不了國際社會，沒有資格定義國際秩序，更沒有資格將自身的標準強加於人，美日嘴上鼓吹自由開放，實際上拉幫結派、搞小圈子、煽動集團對抗，這才是對地區和平穩定的真正威脅、對國際規則秩序的肆意破壞。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

汪文斌提到，在人權問題上，美日兩國對中國人民和世界人民是有欠帳的，日本上世紀30年代發動的侵略戰爭給亞洲國家特別是中國人民造成了深重的災難，但日本作為戰敗國，國內至今卻仍不時出現否認、美化侵略歷史的言行；美國長期推行窮兵黷武政策，僅2001年以來，美國對外發動的戰爭就造成超過80萬人死亡，其中平民死亡人數就達30多萬。

汪文斌強調，美日應該做的是切實反省並糾正自己的侵略行徑和侵犯他國人權的錯誤行為，而不是打著人權幌子行干涉中國內政之事，藉口人權問題抹黑他國形象、破壞他國穩定、遏制他國發展。中國人民不答應，世界人民也不答應，「當務之急，日本應正視周邊國家和國際社會的嚴重關切，本著對世界各國人民生命健康負責的態度，立即停止實施向海洋排放核污水的決定，停止損人不利己的行為。」

汪文斌還說，抗擊疫情需要秉持科學精神，需要各國通力合作，美國把抗疫政治化，對別國污名化，大搞甩鍋退群，不僅使美國人民付出了沉痛的代價，也給國際抗疫合作製造了障礙，增添了阻力，「美日應停止在抗疫問題上的政治操弄，珍惜生命，尊重科學，為促進國際抗疫合作多做實事，少添麻煩。」

ET快訊
牙齦浮腫出血竟是癌　32歲女被告知「只剩3個月命」崩潰
水位下降　南投帖比倫峽谷「奇景浮現」！
正妹店長泡咖啡「25秒片瘋傳」　一彎腰車頭燈掉出來了
從小開始養　男主人與比特犬同睡慘遭咬死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

廣西遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」　前排客當場身亡…慘叫聲不斷

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

買2萬家具等不到師傅到家組裝　客服無人回...IKEA：願退安裝費

婦搭高鐵大聲講電話...乘客勸說　她竟脫口罩起身嗆：妳才吵死！

只要想做！全世界都會幫助你　輪椅男無畏困難勇隨媽祖進香

吳宗憲點歌《雙截棍》也能唱　《浪子回頭》MIX成名曲揪大合唱

貝童彤「破尺度」婚紗照藏1年曝光！　爆料老公：偷捏他屁股就會笑ＸＤ

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

睡醒就可以看到玉龍雪山！　雲南雙層臥舖火車推「VIP家庭包廂」

試管藏活毒！　海關機靈攔截「世界上最危險螞蟻」

風景區設「媳婦給婆婆哺乳」雕像！民眾檢舉被嗆：年輕人不懂

陸外交部：美日在人權問題上　對中國及世界人民有「欠帳」

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

免費施打！上海台胞開始接受新冠疫苗接種

廣西遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」　前排客當場身亡…慘叫聲不斷

影／高手在農村！　1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

不只能泡湯還能運動　林明溱指示福興溫泉區增建多功能運動中心

相親男嗑30盤羊肉！只說一句「味道好」吃完走人...女崩潰：我買的單

國中生特製「口水便當」給同學吃　法官判父母連帶賠償4萬元

30歲女狼師染指男童！　同事怒揭「發生不正當關係」下場慘

兄弟旗鑑店試營運首日破百萬營業額　持續找「冠軍」

火辣女作業員被卡債逼急　遮點照PO網攬客…嫖客亮證件慘了

馬克華伯格78歲母過世　IG貼「燦笑照」懷念：我的天使

立法院地下停車場違建印刷所　北市府要求「限期30天內改善」

蘋果春季發表會推測　分析師：將更新iPad全系列新品

拜登撤軍阿富汗　布林肯坦言：全力處理中國問題

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

大陸熱門新聞

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

花蓮6.2強震晃全台　福建香港也狂搖

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

瞞男友約炮嫁富二代！抖音女神傳遭退婚

84歲老教授徵婚！找22至40歲嫩妻

陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像被檢舉

精子含量2個！老婆突懷孕「不孕男臉綠」

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

開車滑手機　女駕駛輾壓路人嚇跑

大陸外交部副部長：我們永遠不會允許台灣獨立！

製造業缺工！ 陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

為當閨蜜伴娘「縮胃減肥」　她8天減6公斤

更多熱門

相關新聞

正妹找帥哥啪啪啪　提告不成又再議

正妹找帥哥啪啪啪　提告不成又再議

年輕辣妹小尹（化名），去年8月底與友人到台北市東區夜店狂歡，當場與年約30歲的帥哥加藤（化名）看對眼，雙方在酒精催情下，到旅館進行交流。但小尹母親事後問起，小尹扯謊自己遭性侵，提出告訴；加藤遭檢方偵辦後獲得不起訴，竟傳訊向小尹炫耀！小尹不滿，向高檢提出再議，高檢也決定撤銷不起訴，發回重查。

諸慶恩案再審開庭　檢強調死者冤屈

諸慶恩案再審開庭　檢強調死者冤屈

美日發表聯合聲明　陸駐日使館：粗暴干涉內政

美日發表聯合聲明　陸駐日使館：粗暴干涉內政

美日聲明睽違52年再提台灣！陸：強烈不滿

美日聲明睽違52年再提台灣！陸：強烈不滿

檢察長調動　林邦樑將接北檢

檢察長調動　林邦樑將接北檢

關鍵字：

人權美日聯合聲明

讀者迴響

熱門新聞

獨立到讓人心疼！7歲童「1個人入學」安靜報到

控鄧福如外遇！美甲師再爆「幫你舔舔」對話紀錄

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

台中深夜惡火　疑小孩玩打火機釀3死

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

邱鋒澤簽下采子2個月後交往！見被罵曾心疼發聲

快訊／交往采子1年半慘遭劈腿　邱鋒澤親自發聲了！

3童疑玩打火機　女兒被燒死！父痛心：我唯一的孩子啊

徐睿知難親近朴敘俊！網挖吻戲分析「他很會看人」

友人證實采子也劈腿！　「交往邱鋒澤1年半」揭他崩潰慘況

台「菜市場鳥」坐船到澳洲爆紅！

影／《全明星運動會》錄影爆火藥味

紫衣男台鐵打女人！拖到車廂間「飛踢踹頭」

邱鋒澤深夜買醉　采子錄影痛哭

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

更多

最夯影音

更多
峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！

峮峮想念小鬼「讓他開心地離開」　生日見粉絲..李佳穎第一個衝上台！
高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

高雄甲仙震威宮「過火」跌成一團　24人燒燙傷送醫！驚悚影片曝光

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

太久沒微波包子「豪氣設5分鐘」　暗黑成品狂冒煙網笑：發爐了！

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

李玖哲感謝「So Red」：都是我的家人　姚元浩曝江宏傑聽他唱歌「一直抽動」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面