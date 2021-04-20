銅鑼灣書店主林榮基遭潑漆案　主嫌3人分遭加重判刑

▲「銅鑼灣書店」林榮基去年遭潑紅漆，高院二審加重3名被告的刑度。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

新台灣銅鑼灣書店店長林榮基，1年前在台北街頭的咖啡店遭人尾隨，並潑灑紅漆案，檢警迅速逮捕鄭啟龍等3名嫌犯，並提起公訴。一審因林榮基不願原諒，將3人分別判刑4月、3月不等的刑期，均得易科罰金，但無緩刑。案經上訴，高等法院20日二審宣判，加重3人刑度分別為8月、7月、6月，可上訴。

林榮基原本為香港「銅鑼灣書店」負責人，他計畫在台開設銅鑼灣書店分店，持續宣揚香港問題的理念及訴求。而鄭啟龍不滿林榮基的理念，於是透過網路蒐集林榮基個人資料及銅鑼灣書店附近街景照片，並邀請曾士晟、曾士峰兄弟，伺機對林榮基潑漆。

案發於去年4月21日上午，鄭啟龍等3人搭乘計程車到台灣銅鑼灣書店店址、台北市南京西路附近守候，不久林榮基現身，曾氏兄弟見他走到中山北路咖啡廳外的戶外座位用餐時，取出瓶裝紅色油漆倒入紙杯，衝上前對林榮基潑灑，另一人則持手機拍攝林榮基遭潑漆的前後照片。林榮基因頭部、臉部、上半身及雙手等部位，均被潑灑紅漆，狀況狼狽。

事發後檢警積極偵辦，隨即鎖定鄭男與曾氏兄弟3人，這才發現3人已經變裝並南下高雄躲藏，隨後逮捕3人。由於林榮基遭潑漆後，表皮受有表淺性損傷，因此檢方依照「傷害」、「公然侮辱」等罪，提起公訴。

一審法院審理後，認定3人所犯為傷害罪，分別判刑4月與3月，得易科罰金12萬與9萬元，但考量林榮基堅持不原諒，一審法院未宣告緩刑。案經上訴第二審，高等法院審理後，加重3人刑度，分別判刑8月、7月、6月，均不可易科罰金。本案仍可再上訴。