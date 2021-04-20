　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

博鰲年會開幕式　習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

▲▼中國國家主席、中共總書記習近平，4月20日以視訊方式在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式致詞。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國家主席、中共總書記習近平，以視訊方式在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式致詞。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2021年年會於20日上午，舉行開幕式，中國大陸領導人由國家副主席王岐山線下與會，國家主席習近平則透過視訊發表主旨演講。習近平提出「四要」，並對現場國際嘉賓承諾，「中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽」，將繼續做世界和平的建設者。

適逢論壇成立20周年，作為中國大陸長期以來重要的主場外交活動，習近平在主旨演講時表示，20年來，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。

▲▼博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於4月20日舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於4月20日舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

對於越趨複雜的國際情勢、美中競合等，習近平提出四要，表示我們要平等協商、要開放創新、要同舟共濟、要堅守正義。他說，「世界要公道，不要霸道」，指出大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

習近平表示，國際上的事應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制訂的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。習近平強調，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脫鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

習近平還說，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。

針對2021年為中國共產黨成立100周年，習近平在現場承諾，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

▲▼中國國家副主席、中共中央政治局常委王岐山線下出席博鰲亞洲論壇2021年年會。（圖／記者陳政錄攝）

▲中國國家副主席、中共中央政治局常委王岐山線下出席博鰲亞洲論壇2021年年會。（圖／記者陳政錄攝）

習近平並提到，中國將繼續堅守疫苗作為全球公共產品的承諾，為發展中國家戰勝疫情提供更多幫助，以及積極參與貿易和投資多邊領域合作，全面實施《外商投資法》和相關配套法規，繼續縮減外資准入負面清單，推進海南自由貿易港建設，推動建設更高水平開放型經濟新體制等，歡迎各方分享中國市場的巨大機遇。

就本次年會主題，「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，習近平說，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。他表示，到2030年，「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
百萬YouTuber進香播這首歌！白沙屯媽一路跟　他誤踩禁忌
快訊／台中限水供五停二　男去河邊洗澡溺斃
蘋果發表會將登場！　「5新品」有望推出
認分手1年爆復合羅志祥　周揚青首度給答案
雞排祈雨真的成功！老闆加碼珍奶「發放時間地點在這」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

康希諾研發「吸入式新冠疫苗」　臨床試驗今年將有結果

博鰲年會釋放更強開放信號　陸證監會：有手段防外資大進大出！　

5至10年內出生人口恐跌破千萬　陸專家籲：儘快開放全面生育

博鰲年會開幕式　習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

90歲富婆遭「假公安」詐9億元！騙徒也是「受害者」不甘上當才黑化

陝西墓葬發現罕見完整米倉　出土小米成西漢飲食重要參考

解讀中國Q1經濟成長18.3%　專家提「數字的幻影」

中國推RCEP　鄭永年：與美兩種不同多邊主義的較量

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

嬤載孫跑外送「孫誤觸機車油門」 撞攤販...老闆：免賠！她也是幫我

155cm樂觀男配對140cm老師！ 2人對看羞笑暖爆網：樸實的一對

何孟遠深夜直播再道歉！「我傷害了荳荳」　嘆氣「有人叫我去死」《全明星》湧入安慰

第一視角！太魯閣出軌地終通車　時速40km入隧道...壁上滿是痕跡

南投日月潭終於下雨了！ 在地人聽見「久違雨聲」樂翻

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

康希諾研發「吸入式新冠疫苗」　臨床試驗今年將有結果

博鰲年會釋放更強開放信號　陸證監會：有手段防外資大進大出！　

5至10年內出生人口恐跌破千萬　陸專家籲：儘快開放全面生育

博鰲年會開幕式　習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

90歲富婆遭「假公安」詐9億元！騙徒也是「受害者」不甘上當才黑化

陝西墓葬發現罕見完整米倉　出土小米成西漢飲食重要參考

解讀中國Q1經濟成長18.3%　專家提「數字的幻影」

中國推RCEP　鄭永年：與美兩種不同多邊主義的較量

大陸單身人口「超過2億」！出生率連降　專家曝：這兩點是主因

養小孩燒錢！律師揭「扶養精緻化」：相同的錢，現在只能養一個

11樓砸下磚頭！12歲女童破頭爆血「身旁有嬰兒車」　凶手只有7歲

4歲男童「半張臉被啃光」！出門遭野狗圍攻　頭骨外露慘死

鴻海威州減稅優惠傳縮水？　劉揚偉回應了

台股衝上萬七！　中華信評提醒存股族須留意兩大警訊

台半導體受地震威脅？　經長王美花：預先調查準備但不需恐慌

低生育率＝越生越少、越來越難生　台灣育齡婦女恐跌破200萬人

屏東男「沒穿鞋、渾身泥」詭坐水溝邊！他見警到場楞回：不記得了

拜登擬售台「M109A6自走砲」　BBC：首批對台軍售可能比川普更快

朱立倫爆：蘇貞昌對財團法人、公營事業「手伸得又深又長」

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

大陸熱門新聞

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

大陸單身人口「超過2億」！專家曝：這兩點是主因

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

人行道倒車撞趴老婦！下場慘曝

癌末妻舍命產子亡：給丈夫留血脈！尪秒再娶

陸首季成長18.3%　專家提數字幻影

製造業缺工！ 陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

瞞男友約炮嫁富二代！抖音女神傳遭退婚

鄭永年：中美進行兩種多邊主義較量

不滿台挺港　國台辦說民進黨假惺惺

尪家暴老婆慘掛彩　妻：警告過了

陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像被檢舉

1.3億人看他「寸拳」斷飛花崗岩　

相親男嗑30盤羊肉閃人！女崩潰：我買的單

更多熱門

相關新聞

陸推「低空獵手」攔截隱身戰機

陸推「低空獵手」攔截隱身戰機

搶奪國際軍武訂單市場，大陸再推出新型防空導彈系統。據了解，這款被稱為「低空獵手」的新一代出口型伴隨式野戰防空導彈系統HQ-17AE，號稱連隱身飛機、超音速巡航導彈及火箭彈都能攔截，每輛戰車可裝載8枚導彈，具備多目標攔截能力。

中航工業公開神秘隱形無人機

中航工業公開神秘隱形無人機

鄭永年：中美進行兩種多邊主義較量

鄭永年：中美進行兩種多邊主義較量

陸首季成長18.3%　專家提數字幻影

陸首季成長18.3%　專家提數字幻影

揭曉了！　習近平視訊出席博鰲年會

揭曉了！　習近平視訊出席博鰲年會

關鍵字：

博鰲亞洲論壇2021年年會博鰲亞洲論壇北京海南博鰲王岐山軍備競賽大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

只有8+9在生小孩！網憂台灣未來：蠢蛋進化論成真

即／高雄3區21日起「緊急停水」

地表第一舒力基　暴風圈灌水彈

買IKEA另付安裝費！他下班衝回家等嘸師傅　打客服傻眼

竹聯大哥性侵少女逼清洗　一個理由提早出獄

牙齦腫脹出血！她就醫被告知「只剩3月命」

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

25歲女送飲料慘遭顧客輾斃！母哭癱

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

陳零九突PO黑白文：別情緒勒索！

騎樓停車穿雨衣遭舉發　他告贏了

起底邱鋒澤「億萬身家」！新加坡白咖啡小開

小一數學題難倒千人　年輕媽崩潰求救

深夜2地震…坤達傳2字關心　柯佳嬿一看翻白眼

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

更多

最夯影音

更多
友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲

友人證實采子也劈腿！「交往邱鋒澤一年半」　男方「MV給她當導演」見被罵曾心疼發聲
交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

交往采子1年半慘遭劈腿！　邱鋒澤親自發聲：我還可以

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

25歲女送完飲料路口前遭輾斃！駕駛就是點外送的...死者母哭癱

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

揪心！浪汪追車13秒「想要個家」　全程燦笑...網友心疼帶回當寶貝

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

學生妹騎單車左轉險遭轎車撞！　駕駛右彎硬擠靠超近...網怒太扯

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面