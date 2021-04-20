博鰲年會開幕式　習近平承諾：永不搞軍備競賽不擴張

▲中國國家主席、中共總書記習近平，以視訊方式在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式致詞。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2021年年會於20日上午，舉行開幕式，中國大陸領導人由國家副主席王岐山線下與會，國家主席習近平則透過視訊發表主旨演講。習近平提出「四要」，並對現場國際嘉賓承諾，「中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽」，將繼續做世界和平的建設者。

適逢論壇成立20周年，作為中國大陸長期以來重要的主場外交活動，習近平在主旨演講時表示，20年來，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。

▲博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於4月20日舉辦。（圖／記者陳政錄攝）

對於越趨複雜的國際情勢、美中競合等，習近平提出四要，表示我們要平等協商、要開放創新、要同舟共濟、要堅守正義。他說，「世界要公道，不要霸道」，指出大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

習近平表示，國際上的事應該由大家共同商量著辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制訂的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。習近平強調，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脫鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

習近平還說，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。

針對2021年為中國共產黨成立100周年，習近平在現場承諾，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

▲中國國家副主席、中共中央政治局常委王岐山線下出席博鰲亞洲論壇2021年年會。（圖／記者陳政錄攝）

習近平並提到，中國將繼續堅守疫苗作為全球公共產品的承諾，為發展中國家戰勝疫情提供更多幫助，以及積極參與貿易和投資多邊領域合作，全面實施《外商投資法》和相關配套法規，繼續縮減外資准入負面清單，推進海南自由貿易港建設，推動建設更高水平開放型經濟新體制等，歡迎各方分享中國市場的巨大機遇。

就本次年會主題，「世界大變局：共襄全球治理盛舉合奏一帶一路強音」，習近平說，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。他表示，到2030年，「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3200萬人擺脫中度貧困。

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