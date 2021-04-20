「低空獵手」攔截隱身戰機　陸推新防空導彈搶國際訂單

▲大陸新一代出口型伴隨式野戰防空導彈系統HQ-17AE。（圖／翻攝自環球網，下同。）

軍武中心／綜合報導

搶奪國際軍武訂單市場，大陸再推出新型防空導彈系統。據了解，這款被稱為「低空獵手」的新一代出口型伴隨式野戰防空導彈系統HQ-17AE，號稱連隱身飛機、超音速巡航導彈及火箭彈都能攔截，每輛戰車可裝載8枚導彈，具備多目標攔截能力。

中國航天科工集團第二研究院（簡稱二院）指出，HQ-17AE是中近程防空導彈「飛獴」家族的新成員，具有攔截高性能目標的能力。該防空系統採用全固態相控陣雷達、垂直冷發射、直接力快速轉彎、旋轉尾翼等多項先進技術，系統反應時間短，能適應複雜的戰場電磁環境，單個戰車可以獨立作戰並具備行進間發射能力，多個戰車也可聯網作戰。

作為一款可伴隨機械化部隊作戰的隨行近程防空武器系統，HQ-17AE能有效攔截各類固定翼飛機、武裝直升機、無人機、戰術空地導彈、反輻射空地導彈、亞音速巡航導彈，甚至還能攔截隱身飛機、超音速巡航導彈及火箭彈。

據了解，每輛戰車可裝載8發導彈，並可同時制導4發導彈攔截4個目標，具有多目標攔截能力。二院強調，該系統是現代戰爭環境下，野戰末端近程伴隨防空及要地防空的最佳選擇。

對於國際軍武出口市場，大陸近年來擁有相當好的成績，其中又以無人機市場表現最為亮眼。據美國一份最新研究論文指出，從2011年至2019年間，共有18個國家進口武裝無人機，其中就有多達11個國家是向陸方購買，顯示中國已在國際無人機市場占有領先地位。