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外型酷似攻擊-11　中航工業公開神秘隱形無人機

▲▼中國航空宣傳片公開神秘隱形無人機，外型和攻擊-11相當類似。（圖／翻攝自中國航空工業官方微博）

▲中國航空宣傳片公開神秘隱形無人機，外型和攻擊-11相當類似。（圖／翻攝自中國航空工業官方微博，下同。）

軍武中心／綜合報導

持續推動無人機領域發展，大陸近日再曝光一款外型和攻擊-11相當類似的神祕隱形無人攻擊機。《環球時報》認為，該機體型顯得更為厚重，應該能容納更多內部載荷或攻擊武器。

為慶祝新中國航空事業發展70年，中國航空工業集團日前發布「新中國航空事業發展70周年主題宣傳片」，內容並未如外界期待出現轟-20隱形轟炸機的消息，反而曝光一款和攻擊-11外型類似的隱形無人攻擊機。報導強調，「讓人眼前一亮的是，它的尾噴口隱形處理得非常出色。」

▲▼中國航空宣傳片公開神秘隱形無人機，外型和攻擊-11相當類似。（圖／翻攝自中國航空工業官方微博）

據了解，攻擊-11是在2019年10月1日於中共建政70周年上首次公開亮相，也是中國首款公開的飛翼布局無人攻擊機，其最大特點是對尾部進行徹底的隱身化處理，配備的二元噴口可以大幅抵制雷達和紅外輻射信號。這款隱身無人作戰平台，在戰爭中可以承擔起最危險的第一輪攻擊任務，被認為其意義並不亞於殲-20對於中國空軍的重要性。

目前並未有攻擊-11的公開數據，據推斷，該無人機載彈量估計在1噸左右，可以攜帶2枚500公斤級別的制導炸彈，也可以換成輕型反艦導彈，未來可能會在解放軍空軍和海軍航空兵服役，也有可能部署到076型兩棲攻擊艦上。

《觀察者網》曾分析，攻擊-11為世上第一款實用的噴氣式無人戰機，但其體型還是較小，作為兼具情報、監視及偵察（ISR）能力的戰術打擊飛機雖然夠用，但解放軍仍然需要能遠端攻擊，並長航時發揮情報、監視及偵察能力的準戰略打擊飛機。

▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）

▲▼中共建政70周年首次公開亮相的攻擊-11隱身無人機。（圖／翻攝自央視）

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