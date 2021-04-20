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「玄璣公園在北斗」招牌與鎮長撞名　李玄在說話了

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮公所將學府路與光復路原街角拆遷改建，成立鎮立聯合幼兒園外，還花費900萬元經費成立「玄璣公園」，17日盛大舉行揭牌儀式，卻被民眾打臉，公園的心型立牌不僅難看，還用鎮長李玄在的名字命名，簡直太假掰了，面對外界質疑，李玄在也有話說。

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲北斗鎮長李玄在。

北斗鎮公所當初在這塊空地原本建立幼兒園後，還剩下2,000平方公尺的土地，經鎮代會全數代表通過預算，保留原百年苦楝及榕樹，動用總工程費約900萬元(含設計監造費)建造「玄璣公園」，公園內設置兒童遊戲設施，青少年竸合遊戲設施、成人體健設施及街角展演多功能廣場，提供鎮民全齡化友善休憩優質空間，打造宜居幸福北斗。

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

建設公園的美意，卻被一片招牌整個大打折扣，有民眾說苦楝及榕樹成為迎賓樹的想法非常的棒！但「玄璣」被刻意放大解讀，有民眾認為，這根本是拍鎮長馬屁，在北斗，好歹要叫「天璣公園」才合理吧，又不是他個人出錢，而是動支經費用算，卻用李玄在的玄命名，這真的很不合理。

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過也有鎮民持不同看法，認為這座公園叫甚麼名字，不會因為李玄在不做鎮長了，歷史就會有所改變，這是在他任內完成，現在很多建築外觀，都會記上歷任鎮長完成的功績。

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

面對排擠反對的聲浪，李玄在也說，在北斗鎮河濱公園及中華路口，都可以看到粉紅愛心意象招牌，「玄璣公園」也是延續傳統，當初取名以北斗七星作為主體，前四顆星為「斗魁」，又是門面，因此稱為「璇璣」，所以取名玄璣。但他也強調，反對聲音他都聽進去了，公所將會採納進一步改進。

▲玄璣公園。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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