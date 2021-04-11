司機因「北斗斷線」被罰錢含恨自殺　陸官媒稱「不該背鍋」引眾怒

▲北斗衛星導航系統。（圖／新華社）



記者蔡紹堅／綜合報導

河北一名貨車司機因車上配備的北斗系統斷線，遭扣押車輛並罰款2千元人民幣，憤恨自殺。對此，大陸官媒《新華視點》日前以「大貨司機自殺，這個鍋北斗不該背」為標題發文，沒想到引起許多網友的不滿，還被大罵「真不要臉，不關心人的死活，先給北斗甩鍋！」

《新華視點》在文章中指出，此事著實令人心痛，但導致這場悲劇的鍋不該扣在北斗身上，「再精確的導航，也難以剎住利益的衝動；再嚴格的管理辦法，也難以消除簡單粗暴的作風。於情於理於法，勞動者都應受到尊重。即使依法處罰，也應建立在尊重、公平、公正基礎之上。」

文章一發出後，隨即引起大量網友不滿，留言一片罵聲，「真不要臉，不關心人的死活，先給北斗甩鍋！」「原本的貼文連留言都不敢開了哈哈！」「勞動者就賺一點苦力錢，還動不動就要被扣錢，不讓人活？」「司機才不該背鍋，只知道護北斗，證明人命不值錢。」

不過，對於北斗斷線的情況，北斗系統的專家表示，北斗斷線就是一個偽命題，如果是北斗導航系統的信號不好，那肯定會是很大一片區域的信號都不好，絕不會只有個別設備受影響，「可能是幾十萬平方公里都收不到，甚至一個省幾個省都收不到，所謂『斷網』就更不可能了，北斗導航系統斷網是不可能的事情。」

專家指出，假設真的有某一顆北斗導航衛星出了故障，也完全沒有影響，「在亞太地區的任何位置，都可以接收到8至12顆北斗導航衛星的信號，只要有4顆以上北斗衛星的信號，就可以導航定位，實際上任何時候我們看到的北斗導航衛星都不只4顆，尤其在亞太地區更是有保障的，因為北斗導航系統有幾顆衛星是固定在亞太地區上空不動的。」

專家分析，出事貨車的車載定位系統的所謂「斷線」，應該是車載設備和地面上某個類似手機的通信網路連接不上了，「估計卡車的車載終端，是個有通信功能的設備，在收到衛星導航信號後，還要和某些網路聯繫，標記位置。」

專家還說，通信不是北斗導航系統的事情，北斗只管定位，「貨車定位系統所謂『斷線』，有可能是設備自身對外通信的問題，不是導航衛星的問題，車載設備是不可能和北斗衛星連接的，因為北斗衛星不管這個。可能是和某個交通方面的網路連接，和北斗沒有關係。」

河北一名貨車司機因車上配備的北斗系統斷線，遭扣押車輛並罰款2千元人民幣，憤恨自殺。對此，大陸官媒《新華視點》日前以「大貨司機自殺，這個鍋北斗不該背」為標題發文，沒想到引起許多網友的不滿，還被大罵「真不要臉，不關心人的死活，先給北斗甩鍋！」

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