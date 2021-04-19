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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

909萬畢業生仍缺工！　陸電子廠3萬請人...隔壁廠加8000直接搶走

▲外賣、快遞等網路服務業興起，也是製造業面臨缺工困境因素之一。（圖／翻攝央視財經）

▲外賣、快遞等網路服務業興起，也是製造業面臨缺工困境因素之一。（圖／翻攝央視財經）

記者魏有德／綜合報導

大陸今年將產生909萬畢業生，對龐大的就業市場注入一股活水，不過，這種情況也被認為將會造成最難就業季的產生。儘管如此，就業市場較底層的製造業仍面臨招工困難的窘境，江蘇某電子廠近日便傳出，月薪8000元人民幣（約3.4萬元新台幣）招來的工人，剛到現場就被隔壁電子廠以月薪1萬元（約4.3萬元新台幣）搶走，引起外界關注。

▲陸製造業仍面臨缺工危機。（圖／翻攝央視財經）

▲陸製造業仍面臨缺工危機。（圖／翻攝央視財經）

《央視財經》報導，在很多製造業發達地區，招工難的現象存在多年。有的企業為了留住一線工人，只能採取不斷漲薪策略，還有的甚至將穩定員工寫進了企業戰略。浙江省慈溪市某企業負責人 胡力君表示，公司在去年工資基礎上增加15%到20%，「招一個技工，可能每月15000元人民幣（約6.45萬元新台幣）也不見得能招到。」

外界分析，大陸現階段工廠工人主要以90後、00後年輕人為主。這個群體生長在經濟騰飛的時代，生活條件和受教育程度普遍比以前高，思想及行為更為自由和自我，不願意委身在事多錢少的工廠裡。

▲大陸年輕一代選擇多，不願意委身在事多錢少的工廠裡。（圖／翻攝央視財經）

▲大陸年輕一代選擇多，不願意委身在事多錢少的工廠裡。（圖／翻攝央視財經）

此外，受到疫情及快遞、外賣、網約車等網路服務業快速發展的影響，職場新人有了更多選擇。這種急速壯大的新興產業，正像一塊迅速膨脹的海綿，吸納著越來越多的青壯年勞動力。

數據顯示，大陸快遞業從業人數於2019年已突破1000萬人，餐飲外賣員總數已突破700萬人。2020年的疫情更是加速勞動力產業間的移動，「疫情期間兩個月內甚至新增騎手58萬人，其中40%來自製造業工人。」

對於這種現象，中國人民大學公共管理學院教授劉昕指出，快遞行業的特點是，上手快及可以掌控自己掙多少錢，「而現在的年輕人更願意過一種自己能夠掌控的生活。」

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