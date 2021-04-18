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陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像　網怒檢舉反被嗆「不懂24孝」

▲▼陸景區立「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像　網怒檢舉反被嗆「不懂24孝」。（圖／翻攝微博）

▲營盤山景區「媳婦餵婆婆喝母乳」雕像。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江湖州營盤山景區一座「媳婦餵婆婆喝母乳」的雕像近日遭到許多遊客及網友檢舉，指該雕像不只不雅觀，而且與現代社會觀念格格不入，可能造成不良影響。不過，景區的工作人員卻表示，該座雕像描述的是「二十四孝」的故事，檢舉的人可能「不懂孝順」。

根據陸媒報導，工作人員指出，該座雕像是「二十四孝」中「乳姑不怠」，講的是以前有一個人家中很窮，母親生病了，沒錢購買補品，於是剛生完孩子的媳婦，就用自己的母乳餵婆婆補充營養。

工作人員還說，難以理解為何有人要檢舉雕像，「如果說二十四孝都不允許的話，那中國的孝何在呢，二十四孝是老祖宗一輩一輩傳下來的，可能投訴的是年輕人，不懂孝順。」

不過，工作人員所說的並非真正的「二十四孝」故事，真實典故為一名已經當祖母的媳婦，因為婆婆牙齒掉光難以進食，於是用自己的乳汁餵養婆婆，讓婆婆的身體得已保持健康。

工作人員的解釋並沒有獲得網友的理解，反而引來大量罵聲，「都什麼年代了還在二十四孝，這是傷風敗俗、是愚孝！」「怪物婆婆這麼多了，還在倡導這種過時觀念，難怪年輕人不結婚。」「二十四孝還有一個『埋兒奉母』的，要不要大家都把兒子殺了？」

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