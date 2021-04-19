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社會 社會焦點 保障人權

工地主任藏身淡海新市鎮改槍　租屋挖狗洞設密室...搜出6槍200彈

記者張君豪／台北報導

警政署為因應近來各縣市重大治安事件，日前全國警方執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」希望藉此淨化社會治安，本次肅槍專案期間從4月14日到21日，經統計目前全國共查獲違反槍砲彈藥刀械管制條例共90件106人，查獲改造槍械場所9處，緝獲非法槍枝128枝、其中包含制式槍枝4枝、非制式槍枝112枝、模擬槍12枝、緝獲涉槍危險逃犯3人成果豐碩。

▲刑事局肅槍專案在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李姓工地主任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李姓工地主任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局肅槍專案在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李姓工地主任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局肅槍專案破獲改槍工廠，刑事局長黃嘉祿到場視察，偵二大隊大隊長唐嘉仁說明查緝經過（圖／記者張君豪攝）

這次的肅槍專案等同警政署、刑事局對於各地頻傳的槍擊案、擄人、持械砍殺等治安事件做出正面回應，「全國同步肅槍」專案期間共查獲涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例90件106人，其中經溯源清查，10案11人具有包含竹聯幫天象堂、天道盟濟公會、四海幫、四崁幫等幫派背景，刑事局長黃嘉祿19日下午巡視肅槍成果時強調：「警方將針對涉槍嫌犯將一個一個抓、非法槍械一枝一枝查。」

▲刑事局肅槍專案在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李姓工地主任。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局除暴特勤隊在新北淡海新市鎮逮捕改槍自重的李姓工地主任。（圖／記者張君豪翻攝）

這波肅槍掃蕩較為矚目的案簡包含刑事局偵一大隊會同新北市警刑大、桃園市楊梅警分局、新竹縣新埔分局共組專案小組，破獲風飛沙幫李姓角頭擁槍自重在竹北夜市收保護費。

警方14日行動逮捕李姓角頭（35歲、經查有組織、槍砲前科）及楊姓小弟到案，並當場查扣金牛座PT938改造手槍1支、子彈83顆、改造完成之滑套、槍管、槍機及撞針1枝、撞針6支、槍管半成品7支、槍管材料3支、裝飾彈6顆、彈匣半成品5個、壓彈器1台及改造工具乙批。

刑事局偵二大隊與新北市蘆洲、淡水、永和警分局共組專案小組，鎖定在淡海新市鎮租屋改槍的李姓工地主任（30歲）及蔡姓同夥（35歲）經查李男有鐵工背景，加上對改造槍枝相當熱衷，警方懷疑他擁有大批槍械，在8日申請搜索票後，出動刑事局除暴特勤隊員荷槍實彈進行攻堅。

警方發現李男利用客廳裝潢牆角落「挖狗洞」設立密室改槍，警方當場查扣包含貝瑞塔92、華瑟PPK等制式手槍、另有3把改造手槍成品及一把霰彈槍，子彈約200發，包含銑膛刀、砂輪機等改槍工具一批，但兩人到案後辯稱僅是因愛玩槍才會改槍，並無販售牟利或犯罪意圖，但警方發現他們改槍工作排程相當緊湊，懷疑他們想販賣槍械牟利，警方訊後將兩人移送士林地檢署複訊，李男兩人均遭法官裁定收押禁見。

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