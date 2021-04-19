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AZ累計3.2萬人接種「不良反應增24件」　1件疑似嚴重「關節痛、發燒」

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布AZ疫苗接種統計，目前累計接種32,450人，不良反應事件新增24件，其中有1件是疑似嚴重不良反應。個案是20多歲女性，接種當日出現疲倦、四肢痠痛、畏寒、關節痛、發燒等症狀；另疑似嚴重過敏反應也新增1例，是原本列為非嚴重個案者，經重新審視後，改列疑似嚴重過敏反應個案。

發言人莊人祥表示，除了新增1例疑似嚴重不良反應，原本疑似嚴重過敏反應在4/16累計2例，今天要公告新增1例，個案是50多歲女性，接種後有嘴唇、舌尖腫脹、噁心等症狀，主要是食藥署那邊調整1例原本列為非嚴重個案，經重新審視後，列為疑似嚴重過敏反應個案，目前門診就醫追蹤中。

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另今天也新增3例境外移入個案，案1075、案1076皆為菲律賓籍30多歲女性，今年4月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫，2名個案入境時及集中檢疫期間並無症狀，4月17日進行檢疫期滿採檢，於今日確診（案1075Ct值31，二採Ct值32，IgM、IgG皆陰性；案1076Ct值29，二採Ct值32，IgM、IgG皆陰性）。

案1077為印度籍20多歲男性，4月2日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，入境及檢疫期間並無症狀，4月17日居家檢疫期滿，由公司安排自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採核酸檢驗陰性，IgM、IgG皆陽性），衛生單位已匡列接觸者2人，列自主健康管理。

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