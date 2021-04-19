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費鴻泰稱「府院定調828前不進口萊豬」　民進黨打臉：為何要說謊

▲▼民進黨完成最後5個艱困選區提名，阮昭雄、賴品妤、蔡沐霖、周江杰、張銘祐。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨發言人周江杰。（資料照／記者黃國霖攝）

記者陶本和／台北報導

針對國民黨立院黨團總召費鴻泰指控「府院定調今年8月28日前不進口萊豬」一事，民進黨發言人周江杰19日表示，這是國內進口商主動召開會議，基於市場考量的自主選擇與決定，「費鴻泰委員，你為什麼要說謊」？

周江杰表示，根據衛福部食藥署每日公布之「豬肉儀表板」數據，自今年元旦至今，進口的豬肉都未含萊克多巴胺，且政府部門早已宣示，即使進口商表示不進口含萊劑美豬，但行政部門仍然會逐批檢驗，嚴格把關，且會將檢驗資訊公開透明，若將來有任何含萊劑豬肉進口，也會追蹤流向，讓民眾能有足夠資訊進行選購。

對於費鴻泰指控「府院定調8月28日前不進口萊豬」一事，周江杰表示，這是國內進口商主動召開會議，公開表示不會進口含萊劑美豬，是進口商基於市場考量的自主選擇與決定，屬於商業自由的範圍，政府無從干涉。

周江杰說，「費鴻泰委員，你為什麼要說謊？請你跟國民黨不要一再以與事實不符的說法來混淆視聽、誤導社會大眾」。

對於美豬開放進口，周江杰表示，希望國民黨應該告訴台灣人民，為何同樣國際標準，國民黨當年可以開放美牛，現在卻要反對美豬？這只會更凸顯出國民黨刻意利用美豬進行政治操作，阻礙台灣的國際經貿發展，利用公投做政治對抗謀取自己的政治利益。

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費鴻泰周江杰

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