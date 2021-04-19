花蓮6.2強震驚天一搖！民宅書架搖垮、騎樓地磚凸起　民眾嚇壞急逃

記者陳韻如／綜合報導

花蓮縣壽豐鄉18日晚間10時分、14分發生規模5.8及規模6.2強震，全台有感，嚇壞不不少民眾。其中14分的地震，是今年以來最大的地震，也導致災情傳出，不僅部分路段發生落石，就連超市內的瓶瓶罐罐也都摔落地面，還有民宅內的書價也整個被搖垮，屋內一片狼藉，所幸並無造成人員傷亡。

▲花蓮強震，奶油酥條店外騎樓地磚凸起。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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這兩起地震發生在18日晚間，且相距僅短短的3分鐘，位置在花連縣政府西南方19至20公里處，震央非常接近，且都屬於淺層地震。其中最大震度為14分位於花蓮縣水璉的6弱，幾乎是全台有感，嚇壞不少民眾。

▲超市瓶罐摔落碎一地。（圖／記者黃彥傑翻攝）

地震之後，花蓮各地也紛紛傳出災情，有超市受到強震影響，店內架上的清潔用品、罐頭食品、玻璃瓶調味料及油品等，都直接摔落至地上破裂，另外台11線及台8線也發生落石。

▲影城天花板隔板掉落，民眾嚇壞。（圖／記者黃彥傑翻攝）

此外，吉安鄉台開新天堂樂園內部，影城檢票口處也發生天花板隔板掉落，而位於中正街上的奶油酥條店的騎樓地磚也因此破裂突起，甚至有民宅內的書架、擺設也被劇烈搖晃搖倒，屋內一片狼藉，畫面慘不忍睹，所幸災情皆未傳出人員傷亡。

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