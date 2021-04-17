揪唱歌想「在包廂裡壞」！小三嗨2次不夠喊：可再2次嗎　正宮崩潰

▲人夫偷吃前同事，正宮抓包怒對小三提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

人夫阿義（化名）偷吃前同事小君（化名），2人多次外出約會，甚至發生性行為，還拍攝親密合照。正宮抓包後，氣得對小君提告求償，而法院審理後，則判小君須賠償正宮40萬元。

正宮提告主張，小君與阿義為前同事關係，明知到阿義是她的老公，卻逾越一般同事交往界線，多次外出約會，還發生性行為，甚至拍攝親密合照、互傳鹹濕對話，讓她身心受創、家庭破碎，還因此罹患憂鬱症而無法工作，憤而對小君提告求償80萬元。

對此，小君表示，正宮所提出的對話紀錄是不法侵入阿義手機取得，侵害了她和阿義的隱私權，因此主張無證據能力，且也無從證明她與阿義有性交等不正常交往關係，以及她知道阿義是有配偶的人。

小君辯稱，她一直以為阿義早就跟正宮離婚，且獨自扶養未成年子女，根本不知道正宮仍是阿義的配偶，再者，她只是公司小小的短期工作人員，認為正宮求償金額過高。另外，正宮稱自己因憂鬱症而無法工作，但憂鬱症是現代文明疾病，形成原因複雜多端，正宮也無法證明是因為她的行為才導致罹患此疾，因此拒絕賠償。

不過，法院審理期間勘驗阿義與小君的對話紀錄發現，小君曾對阿義說，「我想我還沒有能適應，關於聽到你老婆的事」，因此不採信她所說，並不知道正宮仍為阿義配偶的說詞。

另外，法官還發現，2人對話極其鹹濕，其中小君曾傳訊，「也想唱歌，在包廂裡壞壞，鼻比較想在包廂壞…在廁所這麼刺激」，而阿義對此則回應，「去北投泡溫泉，讓寶貝身體暖和，泡完溫泉後再去唱歌…泡溫泉、唱歌都可以撲倒寶貝」、「寶貝濕濕？」甚至還有，「今天已經幾次?」、「兩次，可以再來兩次嗎？」等對話，而小君還主動拍攝私密照傳給阿義，法官因此認定小君嚴重侵害正宮配偶權，最終判她要賠償正宮40萬元較為合理。

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