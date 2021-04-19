大屯火山岩漿離地表僅8公里！學者曝再增1噴發點：天母士林小心了

▲台灣發現大屯山底下有「火山通道」還藏有大量岩漿庫。（圖／林正洪團隊提供）

記者謝承恩／台北報導

台灣大屯火山證實為活火山，中央研究院地球科學所副所長林正洪團隊密集觀測火山最新動態。據2021年資料顯示，其「火山岩漿庫」體積約50萬立方公里，距海平面僅8公里，相比於5年前推估的資料來看，更靠近地表，且火山的噴發口除了大油坑跟七星山外，新增了一處磺嘴山，若噴發後岩漿可能流向金山、天母、士林、北投一帶。

中央研究院地球科學所副所長林正洪指出，在科技部的經費的支持下，在大屯山放置了上百台地震觀測站，以福爾摩沙陣列的方式觀測火山活動，經過多方資料的修正，發現觀測出來的火山岩漿深度僅8~10公里左右，相比五年前的20公里，離地表更靠近。

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▲目前火山的噴發點有大油坑、七星山還有磺嘴山。（圖／林正洪團隊提供）

「岩漿庫存量多寡，也會決定災害影響的面積和程度層面。」林正洪指出，過去2016年資料推估大屯山底下的火山岩漿庫大小約為直徑及高度約15X16公里，體積約360~900萬立方公里，如今修正後的體積約為直經8X12公里，體積約為50萬立方公里，體積比原估的小了許多，模樣猶如牛奶瓶般的不規則柱體。

民眾最擔心的是如今岩漿比原先更靠近地表，是不是就代表火山即將要噴發？林正洪說明，岩漿的移動和噴發時間無法預估，但過去都需要數十天，甚至數周的異常前兆。「目前火山岩漿庫之所以離地表更近，是因為最新的觀測資料解析度更佳，對於最新的岩漿面積和深度進行修正，並非是岩漿開始往地表移動的現象，不需要過度擔心。」

▲大屯火山下方的岩漿會透過火山通道噴出地表。（圖／記者林育綾攝）

另外過去推估的火山噴發位置，除了大油坑、七星山有曾經觀測到明顯的異常數據外，這次資料也多了「磺嘴山」也可能是火山可能的噴發點。林正洪指出，岩漿會透過地底下的現成的火山通道噴出地表，但是如果通道被堵住，很可能會轉向另尋新出路，除了這3個地點，不排除也會從其他地區流出。」屆時後受影響地區除了金山、天母、北投、士林一帶都有可能。



「目前資料是沒有噴發的跡象，不用太過緊張。」林正洪表示，目前根據大屯火山群上一次的噴發紀錄是6千前年前，根據科學調查，只要是在1萬年前有過噴發紀錄的都算是在活火山，但實際噴發的可能性都還是未知數，大屯火山觀測團隊與科技部，會持續透過即時監測，若真的徵兆出現，也能於提前一個月即時預警，有充足的時間因應。