懷疑5歲孫被亡夫附身　新北嬤「驅魔半年」虐死：長得越來越像他

圖文／鏡週刊

2年前，新北市一名由外婆撫養的5歲男童在家昏迷，送醫不治，外婆宣稱男童攀爬浴室置物架跌落致死，但法醫驗屍驚見他全身傷痕累累、骨瘦如柴，手腳及頸部有綑綁痕跡，連指甲都曾被拔除，外婆見紙包不住火，改口辯稱因懷疑男童被死去的丈夫附身，為了驅魔，才會動手毆打，但否認凌虐。警方搜索後，在凌虐的工具上採到外婆與男童的混合血跡，最後將外婆定罪。

當時負責偵辦此案的新北市警局偵查佐黃力威說：「我第一次看到年紀這麼小的孩子全身是傷，發育跟正常5歲小孩差很多，大家都很不捨，連書記官都不忍直視，實在無法想像，一個孩子才剛準備長大，就被弄成這樣，這種傷痛連成人都無法承受！」另一名資深刑警也告訴本刊，男童傷口的狀況，讓他印象深刻，背部都是鈍器傷，看了特別嚇人，但W婦卻謊稱外孫經常有自殘的行徑，把責任推得一乾二淨。

▼W姓婦人帶著2名外孫同住，外孫遭虐死後，外孫女已被社會局緊急安置。



想到男童生前的遭遇，眾人情緒從悲傷轉成憤怒，但W婦卻不認帳，堅稱傷勢多半是因外孫好動愛玩，自摔造成，四肢、脖子有明顯勒痕，則是因外孫過動，所以睡覺時曾把他綁在床頭，至於男童的指甲曾被拔光，W婦也推說是外孫玩馬桶蓋夾到指甲，她才拿剪刀幫外孫剪掉。

最後在警方不斷質問下，W婦才又辯稱，外孫十分調皮，加上長得越來越像自己死去的丈夫，認為外孫被外公附身，為了「驅魔」，才會動手打外孫。

▼偵訊時，W姓婦人（前）避重就輕，強調是正常管教，絕無凌虐。



案發後，新北市政府社會局將男童的姊姊緊急安置，家庭暴力防治中心主任許芝綺指出，男童的姊姊當時就讀小一，平時都是W婦接送上下學，她告訴社工人員，外婆不曾打她，看起來也沒有受虐跡象，但是對弟弟的事卻三緘其口，推說不知道，也沒有看到，不願多談。

全案進入法院審理，W婦仍堅稱是為「驅魔」才打外孫，絲毫沒有悔意，還辯稱她有精神問題，卻拿不出證明。法官請精神科醫師鑑定，認定W婦有行為能力，不能當作免責的理由，且她長期凌虐外孫，卻從未帶他就醫，加上手段凶殘，犯後態度不佳，沒有悔意，最後依「凌虐幼童發育致死罪」將她判處無期徒刑，要她一輩子在牢裡好好懺悔。

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