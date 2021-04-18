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精子含量2個！老婆宣布懷孕「不孕男臉綠」　DNA一鑑定尷尬了

中國大陸一名懷孕的人妻被懷疑偷吃。（示意圖，pakutaso）

圖文／鏡週刊

中國大陸江西一名人夫小鐘（化名），很早就知道自己患有男性不孕症，家裡的2個姊姊也都知情此事。不料，小鐘的妻子羅小金（化名）卻懷孕了，大姑、小姑一口咬定這個孩子不是弟弟的，對羅小金惡言相向。羅小金一氣之下去做DNA鑑定，結果真相讓大家都傻眼。

大陸頻道《中國江西網路綜合頻道》中，日前一檔節目播出一起家庭糾紛。小鐘是家中唯一的男丁，上面有2個姊姊，家人很早就知道小鐘有男性不孕症。小鐘和老婆羅小金結婚後，一直渴望有小孩，夫妻倆決定走「試管」一途求子。

沒想到在例行檢查時，羅小金發現自己已經有身孕，當下又驚又喜，但大姑和小姑卻認為是羅小金偷吃，因為弟弟小鐘患有不孕症，從此對羅小金惡言相向，一口咬定她的行為「不檢點」。

大陸人夫小鐘因精蟲數每毫升只有0-2個，被判定患有男性不孕症。（翻攝自《中國江西網路綜合頻道》）

知道老婆懷孕的小鐘偷偷去做檢查，報告指出小鐘的每毫升精液中精子的含量才0至2個，在一般情況下，幾乎不可能讓妻子懷孕。小鐘於是開始慢慢疏遠妻子，懷孕的羅小金有苦難言，等到懷胎4個月去做DNA親子鑑定，這才證實孩子的確是小鐘的。

不過，就算親子鑑定已經證實腹中胎兒是小鐘的孩子，但大姑和小姑仍嘴硬，說什麼都不道歉。由於小姑淋巴癌住院，羅小金只好帶著家人找大姑討公道，大姑也不管羅小金娘家人多勢眾，仍繼續辱罵，並嗆聲「有本事打死我」，結果真的被一夥人痛毆，此時小鐘卻跳出來護航姊姊。

小鐘的姐姐一口咬定是弟弟的妻子羅小金偷吃。（翻攝自《中國江西網路綜合頻道》）

丈夫的行徑讓羅小金傷心欲絕，「老公不僅沒斷絕姊弟關係，連一句正式的道歉也沒有，甚至跟姐姐想的一樣，懷疑親子鑑定是否是假的」。她無奈表示：「生下孩子，我們離婚也很難過的。」

★鏡週刊關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113


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