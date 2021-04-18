　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國賓飯店吃尾牙「摔電梯井喪命」　家屬求償2千萬結果出爐

▲男子吃尾牙掉電梯井。（圖／資料照）

▲2017年鄒男吃尾牙掉電梯井，家屬怒向國賓飯店與三菱電梯求償2022萬餘元。（圖／資料照）

記者林冠吟／台北報導

2017年42歲的鄒姓男子，在台北市中山北路國賓飯店參加尾牙，疑似因酒後失足發生墜落電梯井的意外，事後家屬對國賓飯店與三菱電梯公司求償2022萬餘元。國賓飯店雖主張是鄒男自己醉後踹電梯門才導致意外，但台北地院審理後仍認為國賓飯店有維護疏失，才導致電梯門部不堪承受外力而脫落，認定國賓飯店與三菱電梯公司須連帶賠償687萬1942元。

判決指出，鄒男於2017年1月前往國賓飯店參加公司所舉辦的尾牙活動，尾牙結束後於晚間9時許前往電梯搭乘，但鄒男卻在電梯門前對電梯門就是一陣拍打踹踢，又單手倚靠在門上，導致電梯門因此鬆脫滑落，讓鄒男跌進電梯井，送醫後仍宣告不治。

事後，鄒男的家屬對國賓飯店與三菱電梯公司提起告訴，認為國賓飯店與三菱電梯公司等人員，未盡修護責任導致鄒男墜落身亡，要求國賓飯店賠償喪葬費用19萬6750元、妻子扶養費792萬2232元、女兒扶養費210萬4537元，與精神損失等，共求償2022萬3519元。

庭審時國賓主張，鄒男會跌落電梯井是因為其個人不當行為所造成，其對於電梯門拍打踢踹，又單手倚靠在門上，才會導致電梯門與門檻軌道鬆脫，導致鄒男意外跌落電梯井，並非是電梯設計與維護保養上的疏失。

▲▼台北國賓飯店。（圖／記者湯興漢攝）

▲國賓飯店2017年傳出有男子吃尾牙掉進電梯井的意外。（圖／資料照）

不過家屬則反駁鄒男對著電梯門拍打踢踹一事，指出監視器畫面中並沒有看到他做出類似的舉動，質疑是電梯的問題；而鄒男的同事也透露，用摸的就可以將電梯門推開，事發地點的電梯門根本就只是掛著而已，到樓下想要撬開電梯門卻怎樣也打不開，「你就知道那個落差有多大。」

▲男子吃尾牙掉電梯井。（圖／資料照）

▲鄒男疑似不勝酒力跌落電梯井。（圖／資料照）

法官參酌鑑定報告後認為，鑑定報告中指出電梯年代已久「無足夠的固定強度來固定乘場門於門檻軌道內，是電梯於設計施工及維護管理上有疏失」，使乘場門受外力後，門檻脫落導致鄒男跌落電梯井而死亡。

法官指出，國賓飯店經營飯店業務，提供餐飲與酒精性飲料以此營利，應合理預期賓客有醉酒的情形發生，並對酒醉的賓客提供一定的安全維護，在危險場所加以示警，而不是嚴苛的要求酒醉賓客應自行注意，爭端的起因是電梯門門檻無足固的固定強度來固定乘場門於門檻軌道內，造成乘場門因外力撞擊與門檻脫落，如果能以牛腿錨定於牆上，應能避免此次跌落意外。

但法官也表示，國賓飯店與三菱電梯公司雖對鄒男身亡有賠償責任，由於電梯設置已餘30年，事故原因的產生是經年累積而成，單一人員難以預見，因此判定國賓飯店與三菱電梯應賠償喪葬費用、扶養費用與精神賠償費共687萬1942元。

絕美粉紅色珍珠烤漆

ET快訊
潘穎諄回家了！尋獲現場「肉粽角曝光」　居民：遺體很完整
正妹YouTuber驚傳跳樓輕生！家人證實了..被救下現況曝
23歲女騎士停等紅燈慘遭公車輾斃！司機判決出爐網怒了：太扯
快訊／《有你真好》奶奶過世！享耆壽95歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

國賓飯店吃尾牙「摔電梯井喪命」　家屬求償2千萬結果出爐

台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷...2隻狗狗逃回家

憲兵上尉騙婚2年撈50萬　「前妻」家人戶政所外逮人送辦

快訊／台南「500平方公尺垃圾場」大火狂燒！警消出動怪手搶救

高雄男硬折停車場柵欄　車頂當馬路走！板金凹陷車主氣炸

桃園男設情趣用品販賣機遭起訴　「醫學容許自慰」判無罪

開媽媽的車...台中18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

太魯閣號罹難網紅吳享宸公祭　胞兄：希望大家記得他的微笑

因「太臭」被盤查　臨停男催油門衝進小7！1、2級臭源被搜出

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

蕭敬騰突襲美容院幫洗頭...粉絲抖到爆　遭誇「眼鏡好好看」他秒回「送給妳!!」

《當男人戀愛時》破2億！邱澤.許瑋甯合體熱舞　茄子蛋飆主題曲...阿成帥彈電吉他！

全台唯一「帳篷內就能泡湯」❤ 苗栗山林祕境！星空下爽吃燒烤

胡宇威《全明星》第一季下禁愛令！　「戀愛先不要」盼隊員專心訓練

日本超萌刺蝟有「專屬小馬桶」 飼主一開門笑翻：怎麼睡著啦！

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

國賓飯店吃尾牙「摔電梯井喪命」　家屬求償2千萬結果出爐

台中酒店經紀酒駕追撞！遛狗男重傷昏迷...2隻狗狗逃回家

憲兵上尉騙婚2年撈50萬　「前妻」家人戶政所外逮人送辦

快訊／台南「500平方公尺垃圾場」大火狂燒！警消出動怪手搶救

高雄男硬折停車場柵欄　車頂當馬路走！板金凹陷車主氣炸

桃園男設情趣用品販賣機遭起訴　「醫學容許自慰」判無罪

開媽媽的車...台中18歲無照男違規大迴轉　害BMW撞圍牆好慘

太魯閣號罹難網紅吳享宸公祭　胞兄：希望大家記得他的微笑

因「太臭」被盤查　臨停男催油門衝進小7！1、2級臭源被搜出

朱立倫指「美接觸官方就代表朝野」　江啟臣：台灣的聲音不應被一黨壟斷

星・變美／MAMAMOO頌樂靠「5分鐘減肥運動」練出超辣腹肌＋性感美背　

Hyundai「N Day性能日」將在4／27舉辦　第1部性能休旅全球首演！

台灣第一人！　登山好手呂忠翰無氧登世界第10高峰

快訊／油價明天調漲0.4元「快加油！」　九二汽油每公升逼近27元大關

親戚孩北上讀書「厚臉求免費住宿」　人妻不敢拒絕！內行曝1招反擊

瀕臨絕種動物變虛擬偶像女團　「真人化」圈粉上萬人　

獼猴來襲！高雄男點「沖天炮」驅趕　引發森林大火下場慘

IH爐、瓦斯爐筆戰再起　新建案少附瓦斯爐原因曝光

爽嗑豪華海鮮！台南超夯平價日料　必嚐黑松露蒸蛋、炙燒比目魚

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

社會熱門新聞

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

快訊／騎電動機車闖國道！婦遭大貨車撞斃

飛官失蹤27天終於找到了！潘穎諄哥嘆：有回家就好

影片曝光！轎班過火跌成一團「24人燒燙傷送醫」　

情色平台被掃蕩　2種人最開心

嘉義BMW轎車對撞遊覽車！23歲男死亡4傷

嘉義晚間車禍！BMW、遊覽車相撞

高雄24歲妹將嬰兒扔進垃圾袋！媽不知丟垃圾車完了

輾斃停等紅燈女騎士！司機判決出爐…網怒了　

即／台東知本警「連開7槍」…通緝犯中彈

即／台南仁德驚爆砍人案　10多人亂刀追殺2送醫

文大退學男遭控攻擊女大生！本人回應了

更多熱門

相關新聞

崇友打造首部全國產超高速電梯　打入台中豪宅、飯店9000萬進補

崇友打造首部全國產超高速電梯　打入台中豪宅、飯店9000萬進補

崇友實業新梯及汰舊換新業務接單報喜，總經理游本立表示，旗下自有品牌打造首座全國產的超高速電梯，接獲台中豪宅、酒店的大型訂單，將貢獻整體營收達9,030萬元，並分別預計2022年、2023年完工驗收認列，挹注今年營收及獲利目標可望再創新高。

雲林住宅電梯免稅大放送！透天厝最高省2萬6

雲林住宅電梯免稅大放送！透天厝最高省2萬6

世新大學電梯夾死工人　維修公司負責人不起訴

世新大學電梯夾死工人　維修公司負責人不起訴

「500戶只2部電梯」網嚇勸退：梯戶比太高

「500戶只2部電梯」網嚇勸退：梯戶比太高

返家驚見洩洪「電梯瀑布雨」！網傻：有得賠了

返家驚見洩洪「電梯瀑布雨」！網傻：有得賠了

關鍵字：

國賓飯店電梯跌落

讀者迴響

熱門新聞

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

「大眼強颱」舒力基登上巔峰　距離最近時間曝

帶狗「坐2位」遭偷拍　她秀車票獲讚

潘穎諄失聯27天！南仁漁港尋獲遺體

辣模25歲買「5棟房」一晚40萬！老司機：唬爛啦

丟丟妹懷孕胖到93kg！1年瘦成「蟻腰鉛筆腿

74元吃一頓海底撈！節儉媽超省錢點餐法吃飽飽

貝童彤婚紗照藏1年曝光❤

台北女走下板橋站月台遭輾亡　司機員察看嚇傻

狠離台積電！他「夜市一天爽賺1萬5」豪買8間房

獨家／台版《尹食堂》製作人B2洩超狂班底

32歲5寶媽生完1年「又懷孕了」！10年6胎沒避孕

沙塵暴登台！彭啟明：北台灣淪陷

長期性霸凌！日14歲女生失蹤38天　雪溶後遺體露出

台中21歲女騎士台灣大道自撞！噴入水溝中亡

更多

最夯影音

更多
高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊

高雄郭姓檢舉魔人「3個月8千件」耗費郵資30萬...民怒：好冤啊
機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

機車行打烊遇民眾電池故障求援　老闆收100元工資對方拒：不合理

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

楊丞琳奪第三再出道！李榮浩甜喊：等你回來　那英《浪姐2》C位…容祖兒笑贏「假想敵Twins」

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

偷蕉賊被逮「綁鐵桿4小時」喪命　農夫遭判刑3年怨：司法不公平！

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

亞裔男遇黑人「持刀搶劫」大聲呼救　實況主直播衝上制止：XX給我滾開

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面