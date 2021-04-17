不開送我！神秘凱迪拉克藏北市府停車場　停到積灰超高額收費曝

▲一輛凱迪拉克全身積灰，被民眾當成留言板。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



記者崔子柔／綜合報導

美國豪華汽車凱迪拉克（Cadillac）在台灣並不常見，不過有民眾在北市府前廣場地下停車場發現，竟藏有一輛積滿灰塵的凱迪拉克，車身還被路人當成留言板，寫下「不開送我」、「氣在來」、「咩噗」等。

網友日前在臉書社團「路上觀察學院」PO文表示，這輛凱迪拉克停在B1，「大哥，你好像很久沒來開了...」，車身上的留言「不開送我」更是把他逗笑。

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▲網友PO文。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）



其他網友見到這神車，紛紛表示，「稀有車車」、「不開真的可以考慮送我」、「氣在來也很好笑」，但也有人說「市府停車場就已經很難停車了，還一台殭屍佔那麼久」，認為這種心態不可取。

據了解，府前廣場地下停車場一日收費上限300元，若停1年未開走，費用高達10萬9500元，但若有申請全日月票，一般民眾停1年費用為4萬800元（3400元／月），所在里里民為3萬6千元（3000元／月）。

如果車主都有依規定來繳費，無法強制要求移車，不少網友認為，車主能負擔凱迪拉克的稅金，那停車費他也肯定付得出來。

▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

