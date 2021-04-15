掀開陳年地毯驚見「巨型大富翁」　他想保留！網友卻苦勸：母湯

▲國外網友發現地毯下暗藏「巨型大富翁地圖」。（圖／翻攝自Reddit／@Yamaha234）

記者張寧倢／編譯

海外論壇Reddit上的一名網友12日分享了親戚搬家時發生的神奇經歷，一對夫妻搬進新房之後，想要重新裝修地板，沒想到，撕開陳年地毯之後，竟然在下方發現一個巨型大富翁（Monopoly，又譯地產大亨）遊戲地圖，面積更是大如客廳，讓不少網友驚奇表示希望能將其保留，但反對主出言相勸，「馬上就膩了。」

根據《鏡報》報導，Reddit用戶@Yamaha234發文，「我的親戚撕開他們家地毯後，發現了巨大的大富翁地圖」，從照片可以看見包含「監獄」、「機會」、「所得稅」等傳統大富翁桌遊所需的格子一應俱全，而且面積大到占滿整個空間，足以用真人當棋子，只是街道與車站的名字有些「年代感」。據了解，當事人是一對想要裝修地板的夫妻，卻因此發現了意外情景，然而，早在7年前就有人在Reddit論壇上表示，自家地毯下方出現了類似的桌遊地圖。

▼網友發現7年前也有人在家中地毯下看見類似的大富翁地圖。（圖／翻攝自Reddit／@Nnewel）

這則貼文吸引近2萬名Reddit網友留言，「我把照片傳給老婆看之後，她跟我說，我們附近社區都是建於50年代中期，地下室的地板都做了類似的遊戲板，或是鋪磁磚」、「感覺這是50年代房子的賣點」、「我從來沒想過有人這麼喜歡玩大富翁，甚至不止一人把遊戲漆在地上」、「這應該是前屋主建造的遊戲室吧」、「沒有小孩也可以和家裡的狗狗一起玩。」

由於許多人認為50年代流傳下來的巨型地圖十足珍貴，上傳照片的網友也在留言中表示，自己將試著說服親戚用環氧樹脂（epoxy）保護這個地圖不受破壞，剩餘的部分區塊再依原本計畫裝修。一名網友卻反對表示，雖然這非常驚奇，但新鮮感很快就會消失，何況屋主可能根本不愛玩大富翁，「可能客人來家裡看到會滔滔不絕地說著這有多酷，但你最後應該會在心裡想說『嗯...酷』。」

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