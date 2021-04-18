機組員檢疫新制「放寬關更多天？」　莊人祥：政策無法每個人滿意

▲機組員檢疫從4月15日放寬，但傳出有人員不滿排班大亂。（資料照／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布，4月15日起機組員檢疫從5+9放寬為3+11，居家檢疫天數縮短，但取消居檢期間派飛彈性，引發部分機師反應反而被關更多天。指揮中心發言人莊人祥表示，政策無法每個人滿意，先前居檢期間可以派飛，也曾遭抱怨引起身心壓力，現行規定其實比先前放寬，會再加強溝通。

先前長程航班機組員返國後需接受居家檢疫5日，PCR採檢陰性後轉為加強自主健康管理9日，讓許多機組員反應被關到身心俱疲。指揮中心重新審視國籍航空公司外站管制措施、機組員機上全程防護、管理查核機制及完備民航相關法規後，15日起調整國籍航空機組員返國後檢疫防疫措，長程航班改為3天居家檢疫(結束當日核酸檢驗陰性)+11天自主健康管理。

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然而政策實施之後，傳出機組員班表大亂，且先前5天居家檢疫版本留有派飛空間，回來後檢疫天數重新計算，現行則是需要完成3天居檢才能再派飛，換算一個月下來檢疫天數可能還更多，引起不滿。

莊人祥回應，政策無法每個人滿意，當初今年三月先改成5天居檢，也曾接獲反應指「說和去年比起來，原本居家檢疫期滿才能派飛，後來就會造成檢疫期間一再派飛，出現身心壓力」。

莊人祥解釋，其實國內在疫情最初就是3天居檢不能派飛，現在只多了居檢第3天PCR陰性才能進入社區，整體規定是比先前7天、5天居檢要放寬。至於如何兼顧機組員身心健康和公司排班營運，指揮中心尊重航空公司，也會加強溝通。

▲指揮官陳時中今日出席台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮。（圖／記者許展溢攝）

針對機師抱怨「關好關滿班表大亂」一事，指揮官陳時中今日出席台灣兒童醫療貢獻獎頒獎典禮受訪時指出，基本上從7天居檢降為5天，現在3天，是為了兼顧機師及機組員的身心健康，若是辦法不夠完善會再修訂，溝通出問題也會加強。對於航空公司個別規定，指揮中心予以尊重，但對於機組員檢疫新制則是為顧及身心健康而有所放寬。