憲兵上尉騙婚2年撈50萬　「前妻」家人戶政所外逮人送辦

▲小玉家人將陳男扭送法辦 。（圖／民眾提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「你妹妹結婚了」、「啥」......小玉的哥到屏東的戶政事務所查證，聽到戶政事務所人員回答嚇了一大跳，經追查才發現領有身心障礙手冊的妹妹在網站認識一名任職憲兵的陳姓上尉，被他帶往戶政事務所辦理公證結婚，2年多來所賺來50多萬元都匯給對方，16日趁對方他帶妹妹到戶政事所辦理離婚，當場扭送警局。

▲恆春警分局建民所長蔡世緯說明案件受理情形 。（圖／翻攝）

陳男對此表示，與小玉是真愛，兩人合意發生關係。但小玉及其家人則提出大量對話截圖、匯款單等證據，控告陳男涉嫌強制性交罪嫌；恆春警方表示，依規定受理該案，已報請屏東地檢署指揮偵辦，以釐清案件情形。

小玉的哥哥說，與妹妹相依為命，妹妹平常從餐廳下班後都躲在房間；先前聽妹妹說要到戶政事務所，經查訪，才發現妹妹竟已登記結婚，但妹妹說不清楚來龍去脈，只表示對方常跟她「借錢」。

小玉的哥哥及姊姊聯手展開調查，得知其妹2017年5月透過App交友軟體認識一位陳姓男子，對方便5千、1萬地向小玉借錢，第一次南下見面，便拉小玉到公廁發生性關係，後續2人訊息往來幾乎都是要小玉匯款。

小玉家人估計，2年多來先後匯款和直接索取的現金，總共至少50萬元，小玉每月薪水2萬多元，幾乎都「借」給了對方，去年5月還被對帶去登記結婚，卻未留下任何結婚紀念照片。去年，小玉被對方逼錢逼急了，甚至寫遺書表示要把保險等身後財產全給對方，直到家人發現這些離譜對話及登記結婚，小玉才感覺自己可能被對方騙了。

小玉哥哥說，對方欺騙行經被家人發現，竟帶著小玉辦離婚，他們忍無可忍，才趕到戶政所，等他們辦完離婚，立刻將對方扭送警局，提出告訴。

恆春警分局則呼籲民眾，使用網路交友務必謹慎小心，如有疑慮，請立即撥打165反詐騙專線或110報案電話向警方諮詢，以保障自身權益，避免遭騙。

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