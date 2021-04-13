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老翁遛狗遭醉漢怒罵砍傷嫌犯遭逮又被回　民眾問：殺人都沒事？

▲楊姓男子遭陳嫌持刀砍頸受傷，陳嫌卻因非現行犯被警方依殺人未遂罪嫌函送，陳嫌返家造成居民人心惶惶不安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲楊姓男子遭陳嫌持刀砍頸受傷，陳嫌卻因非現行犯被警方依殺人未遂罪嫌函送，陳嫌返家造成居民人心惶惶不安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東區大同路12日發生一起兇殺案，1名楊姓老翁外出遛狗，遭酒醉的陳姓男子怒罵，並持武士刀砍傷頸部，附近居民見狀大喊呼救，才喝止陳嫌，警方據報將陳嫌緝獲，因非現行犯而依殺人未遂罪嫌函送法辦，陳嫌又回到社區，令附近民眾人心惶惶。

1名81歲楊姓男子4月12日傍晚在東區大同路住家附近遛狗時，被70多歲的陳姓男子喝醉酒喝斥怒罵，指責楊男放任小狗隨地大小便，因男有疑有失智症而未予理會，不料因此激怒陳男。陳男返回家中，拿出1把武士刀追砍楊男，楊男脖子被砍一刀而受傷倒地，被害人家人聽聞打鬥聲而跑出查看，附近居民大喊呼救，陳男才停手。

楊男送醫急救，幸好刀子未砍傷頸動脈，經縫8針後無生命危險，警方據報循線將涉案陳男緝獲，帶回依殺人未遂罪嫌偵辦，惟因陳嫌並非現行犯，警方依法將陳嫌函送法辦，陳嫌訊後即返回家中，引起社區居民人心惶惶。

▲楊姓男子遭陳嫌持刀砍頸受傷，陳嫌卻因非現行犯被警方依殺人未遂罪嫌函送，陳嫌返家造成居民人心惶惶不安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，陳嫌雖然70多歲，但體格健壯硬朗，但只要一喝酒就常在門口對人叫囂，稱家中有刀，鄰居都害怕遭陳嫌報復敢怒不敢言，被害人家人擔心楊男有失智症，十分擔心陳嫌會對查男不利，嚇得想搬家。

警方強調，本案係因陳嫌不滿楊男遛狗時讓狗狗隨地大小便不清理，才憤而持刀行凶，認定非隨機砍人，陳嫌並未有精神病史，無法強制送醫，案發後已設巡邏箱加強附近巡邏，並告誡約制陳嫌，若再犯將執行保護管束，而全案依殺人未遂罪嫌函送法辦。

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