黃偉哲吊掛平腹小蜂卵片防治荔枝椿象　護生態平衡為果農收益把關

▲台南市長黃偉哲親自吊掛「平腹小蜂卵片」，藉以防治荔枝椿象蟲害，保障果農順利收成農作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲17日至東山區東香貓咖啡園區，關心在地農民與生態環境，並親自吊掛「平腹小蜂卵片」，藉以防治荔枝椿象蟲害，保障果農順利收成農作。



台南市長黃偉哲表示，東山物產豐饒，咖啡、青皮椪柑、東山鴨頭等都很優質，同時也是荔枝的大產區，近年深受病蟲害影響，需要跨縣市來防治，尤其得採取生物防治，減輕病蟲害、提高荔枝產量及品質、增加農民收益的同時，要盡可能對環境友善，這是最重要的，特別感謝農委會、農會、公所都協力防治荔枝椿象。





農業局長謝耀清說明，吊掛（施放）平腹小蜂卵片時機需在化學防治10天至14天後，原理是利用平腹小蜂將卵產於荔枝椿象卵內，使荔枝椿象卵粒無法順利孵化，之後從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又在荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，達到生物防治效果，除可增進果實品質及提高果農收入，並可維持生態平衡，目前第1次已於 3月24日完成吊掛800片，依計畫將完成共3次計2400片的施放。





今年東山區農會辦理10公頃荔枝椿象生物防治，第1次吊掛16萬隻以上雌性平腹小蜂卵片，因施放時機會影響寄生效果，建議農友選擇天氣良好，無風雨的日子為佳。



台南市荔枝種植面積約909公頃，龍眼種植面積約3,769公頃，其中東山區種植荔枝205公頃、龍眼面積1387公頃居台南市之冠，由於龍眼、荔枝是蜜蜂重要的蜜源，為避免蜜蜂採蜜時受防治藥劑影響，以蟲治蟲是一種友善環境的生物防治方法，尤其在蜂蜜採收期施放平腹小蜂取代農藥使用，兼具減低蜜蜂農藥中毒風險及安全蜂蜜生產的效果，為重要的雙贏防治策略。





農業局呼籲農民平時維持田區清潔，減少蟲源孳生或藏匿空間，除了使用化學藥劑外，可選擇以生物防治施放平腹小蜂方法，並與物理防治採摘卵片共同搭配，有效降低荔枝椿象田間密度，同時可使用免登記植物保護資材的脂肪酸鹽類40％（皂鹽）稀釋100倍來防治，同樣有效。



台南市政府農業局籲請農友在防治上如有問題，請洽詢台南區農業改良場，或撥打植物防疫諮詢專線0800-069880，非農業區則請洽環保局協助處理。

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