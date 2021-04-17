果乾外交！黃偉哲「驚喜包」送抵美國　蕭美琴：台灣的味道就甘心

▲蕭美琴收到黃偉哲送的台南果乾。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）

記者蘇晏男／台北報導

美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前在推特發文，分享一張自己邊吃鳳梨乾，邊下西洋棋的照片，證實是駐美代表蕭美琴贈送，且來自台南官田；台南市長黃偉哲知情後，再挑選多種不同果乾，裝箱寄送給蕭美琴。對此，蕭美琴17日在臉書表示收到黃偉哲的包裹，「台灣的味道！就甘心」。

蓬佩奧12日上傳在家吃鳳梨乾照片不久，蕭美琴就轉發該則推文透露，從台灣訂了兩箱鳳梨乾，分送華府兩黨友人，很欣慰台灣的鳳梨乾獲得喜愛！兩箱送完後，請代表處再加訂，卻發現已經賣到缺貨了。

眼尖的黃偉哲發現該鳳梨果乾來自台南官田，則在蓬佩奧推文下留言，除邀請對方到台南一遊，親身品味台南水果好滋味外，也表示會再寄送果乾請蕭美琴分享給美國友人。

隔天，黃偉哲親自前往該家台南官田果乾公司，親自為蕭美琴挑選各式美味果乾，包括，芭樂乾、番茄乾、芒果乾，以及各式蔬菜水果脆片，如洋蔥脆片、杏鲍菇脆片等，全數裝入箱內，並另外準備一盒裝有多種口味的果乾，特別送給蓬佩奧，並附紹親筆函邀他到台南。

對此，蕭美琴17日在臉書分享台南果乾開箱文，鳳梨乾、檸檬青絲、哈密瓜乾等映入眼簾，黃偉哲親筆上則寫上，「給美琴大使：想念故鄉滋味，不用過『乾癮』，『乾之如飴』的家鄉應援團來了！『果乾驚喜包』讓妳與海外友人分享，感受台南鄉親的甘心」。而蕭美琴表示感謝黃偉哲的包裹，「台灣的味道！就甘心」。

蕭美琴發文不久，黃偉哲在底下留言，「是我才要感謝妳，現在台南各種果乾都賣到缺貨囉」。

▼黃偉哲送親筆文。（圖／翻攝自蕭美琴臉書）