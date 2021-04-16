前往成醫施打AZ疫苗　黃偉哲：打疫苗是必須的

▲台南市長黃偉哲等人前往成大醫院施打AZ疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲16日上午，率市府局處首長前往成大醫院門診大樓1F接種點施打AZ疫苗，黃偉哲表示，打疫苗其實也不痛，打完還OK，這基本上就是一個防疫的過程，他認為打疫苗防疫是必須的。

黃偉哲市長說，全世界AZ疫苗有打不下幾百萬劑以上了，在韓國、在英國也都打AZ疫苗居多，雖然現在有丹麥宣布停打，但是你想想看丹麥打了20萬劑，兩個人有血栓，美國打了JJ（嬌生疫苗）6百萬劑，有6個人有血栓，所以不管是10萬分之一，還是100萬分之一，其實比例都相對地低。

黃偉哲說，但是如果真的碰到這個病毒，想想看在部桃，光是替患者照顧一下，接觸個10幾分鐘就中了新冠肺炎，所以這個感染的比率是相對地高，那兩相權衡來講，打疫苗是利大於弊。更何況接下來也有BNT的疫苗會到，接下來7、8月以後有國產疫苗會上市，他覺得國產疫苗會研發出來，會開始量產，其實不管是打國產疫苗，打BNT疫苗，打AZ疫苗，基本上都是可以的。

對於有民眾反映台灣的疫情沒有那麼明顯，所以不想去冒那個風險？黃偉哲則表示，疫情沒有那麼明顯，並不代表病毒不可怕，是因為政府的防疫政策得宜，而且民間配合，而有這樣的結果。大家想想看，2020年1月30日，如果行政院不宣布說暫停開放機場的話，那從2020年1月30日就一發不可收拾，大家想想看，日本也是一個防疫很嚴格的國家，他們就是關閉國門關閉得晚，病毒已經進來了，所以說造成到現在日本1天還有4千個新冠肺炎病例，法國天也4千個。

黃偉哲說，這個不是誰抵抗力比較強的問題，是政府政策宣布斷然措施的政策早與晚的問題，那麼現在我們雖然關閉國門關閉得早，然後大家也都配合政府的防疫工作，包括戴口罩、勤洗手等等等等，台灣可以說是世界上疫情這麼少、這麼小的國家，所以世界上，台灣經濟、生活都還正常，世界上各國都覺得我們防疫工作做得好，並不代表病毒不可怕，如果等到其他國家都已經打過疫苗了，大家都已經解封了，只有我們國家沒有打疫苗，到時候第一個人家還不敢來，第二個我們出去別的國家還是要關14天，這樣台灣就沒有競爭力了，所以他覺得其實打疫苗是必須的。重點是你要選擇什麼疫苗，那是你自己的決定，只要是合乎WHO，合乎我們自己的CDC，這個認證是安全的疫苗，我們就可以做。那如果打完了以後，5天、10天或是1個月以後，突然宣布AZ疫苗不安全了，不能打，那我們就尊重這個政策。

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