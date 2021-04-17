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台南光華聞喜宴　以「創新紅綾餅」款待學士

▲台南市光華高中聞喜宴在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，校長張淑霞為學士「撥巾」、並頒贈「紅綾餅」作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市光華高中聞喜宴在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，校長張淑霞為學士「撥巾」、並頒贈「紅綾餅」作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

光華高中聞喜宴於17日上午在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，接受傳統古禮的洗禮，期待每個人孔子因材施教的理念下出類拔萃，擁有天賦自由。

▲台南市光華高中聞喜宴在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，校長張淑霞為學士「撥巾」、並頒贈「紅綾餅」作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於疫情趨緩，本次聞喜宴終於可以在孔廟舉行。校長張淑霞重視適性揚才、推崇師道，率領所有學士向至聖先師至上最敬禮，同時也為每一位學士一一「撥巾」，勉勵學士精益求精更上一層樓，並頒贈流傳千年的「紅綾餅」作為榮譽的象徵。

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▲台南市光華高中聞喜宴在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，校長張淑霞為學士「撥巾」、並頒贈「紅綾餅」作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年學士選拔除了涵蓋德智體群美五育術德兼備以及專業群科技藝優良的13個學士之外，並增加了第14個斜槓學習的「綜學士」，鼓勵綜合高中學生以多才多藝展現通識和專精能力。

▲台南市光華高中聞喜宴在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，校長張淑霞為學士「撥巾」、並頒贈「紅綾餅」作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

榮獲兩種學士領域的學生有張（王兒）鈞、方建翔、黃得恩、李柏霖、陳子立、林詠芳、郭潓琦、劉寶涵、吳庭威等九人，其中擁有「文學士」與「知學士」的綜合高中學術學程張（王兒）鈞以大學繁星錄取國立政治大學中國文學系。

▲台南市光華高中聞喜宴在全台首學孔廟隆重舉行，共有92名學生學士從不同領域脫穎而出，校長張淑霞為學士「撥巾」、並頒贈「紅綾餅」作為榮譽的象徵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

光華餐旅群學生為了創新紅綾餅，在蔡毓玲主任的指導之下，研讀古書發現唐僖宗曾用「紅綾布」包餅，賞賜新科進士和有功之臣，「紅綾餅」躍身為吉祥與榮耀的象徵。漢代張騫出使西域時，引進芝麻、胡桃，製作出以胡桃仁為餡的圓形餅，名曰「胡餅」，為現今伍仁月餅的雛形。因此餐旅群師生研發光華高中獨一無二的「紅綾餅」，包含伍仁月餅、芋頭酥、以及台灣旺旺酥等三種口味。除了展現對傳統飲食文化的傳承外，亦期待發揚台灣水果王國的美稱，讓各種水果成為中式點心的招牌。

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