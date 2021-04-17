台南市辦理排水改善　降低肉品市場周邊淹水潛勢

▲台南市長黃偉哲向中央爭取前瞻補助經費1600萬元辦理安南區排水改善，預計今年汛期前完工，可望降低安南區肉品市場一帶之淹水潛勢。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲認為治水不僅在於防災，更要從源頭、過程與流向整治，而安南區肉品市場及安南醫院一帶因地勢低漥，屬易淹水地區，2018年0823豪雨期間又因排水設施負擔過大，一度水淹及膝，因此市長黃偉哲向中央爭取前瞻補助經費1600萬元辦理安南區排水改善，預計今年汛期前完工，可望降低安南區肉品市場一帶之淹水潛勢。

2018年8月23日，安南區降雨量達超大豪雨，造成肉品市場一帶水淹及膝，車輛無法進出。究其原因，除當日雨量過大超出既有排水系統保護標準，又因該區域地勢低窪、安順寮排水外水位高漲，集水區內水無法排入，造成逕流宣洩不及，進而溢出溝渠，為此水利局辦理「台南市安南區肉品市場後方排水改善工程」並配合內政部營建署於長和路二段辦理之「國道1號永康交流道聯絡道工程（3-60-20M）」道路拓寬工程，目前該工程主要工項均已完成，包括新建排水明渠約330公尺，並於靠近安順寮排水側新建一抽水井及抽水平台，作為汛期時移動式機動調佈點位，本案汛期前即可完工，預期減少下游長和路二段雨水箱涵及外塭子中排之負擔並進一步提升排水系統容受能力，降低肉品市場一帶之淹水潛勢，讓肉品市場一帶排水系統更趨完整。

水利局強調，為改善安南區肉品市場周邊在豪大雨及颱風期間之淹水情形，台南市政府投入經費及心力辦理排水改善工程，並感謝民眾於施工期間之體諒及配合，隨著排水改善工程完工，積淹水情形可望獲得改善。

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