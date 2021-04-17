拓水源抗旱　盧秀燕視察工地地下水確保品質盼中央聯手度難關

▲盧秀燕視察建案工地地下水源過濾淨化狀況。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

水情嚴峻！台中市政府積極協助中央找尋水源，市長盧秀燕17日前往勤美之森建案工地視察地下水過濾淨化狀況，淨化後可納入自來水管線系統用，預計每日可供應1.05萬噸民生用水。盧秀燕表示，自來水是國家產業，民眾用水安全不可輕忽，她要求台水公司務必嚴格把關水質，市府去年就超前部署抗旱措施，也盼中央支援更多淨水設備到台中，聯手度過旱情難關。

市長盧秀燕今天上午在經發局長張峯源陪同下，前往勤美之森建案工地視察地下水源，台水總工程師李丁來進行淨水設備設置說明簡報，環保局也現場抽測水質，初步合格。

▲盧秀燕聽取台水公司代表簡報。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，台中地下水資源豐沛，新建工地於開發建設時，地下水會不停湧出，是非常珍貴的水資源。市府盤點65處工地，從今年1月起至4月15日累計提供約2萬6730噸產業用水，提供給經濟部調撥使用處理為民生用水。

她表示，市府願意配合各項行政措施，也願意幫中央持續找水，但自來水是國家產業，民眾用水安全不可輕忽，台水公司務必確保水質安全，才能將淨化後的水源納入鄰近自來水管系統，既可達到再利用水資源，也可於旱災期間增加供水。

▲盧秀燕盼中央協助支援淨水設備，攜手度難關。（圖／台中市政府提供）

有媒體問盧秀燕是否接獲經濟部長王美花視察訊息，她表示，現在水情吃緊，市府配合中央，她也感謝勤美之森建案善盡社會企業責任，在國家有難時，願意提供建築地下水，甚至調撥工地供政府安裝淨水設備；另外，老佛爺建案工地也響應支持政府安裝相關淨水設備及臨時自來水管線，每日產水量約3萬多噸。

她也說，因老佛爺建案工地附近沒有腹地，市府4月19日0時起至7月31日24時止，全面封閉館前路（博館二街至台灣大道二段間之路段），提供建置設備製造淨化水，中央地方密切合作，唯一目標確保市民喝到安全乾淨的水。

她強調，台中市民一天要用民生用水約100萬噸，產業需求用水約50萬噸，勤美之森建案工地地下水過濾淨化後預計每日可供應1.05萬噸民生用水，預計下週一開始供水，經濟部也保證5月底前繼續維持「供五停二」分區供水，盼中央盡量做好因應準備，以免旱災衝擊。

經發局表示，為有效利用水資源，市府協助台水公司再利用新建建築工地地下水，積極協調設置設備相關行政協助，包括管制建築工地抗旱期間維持水井出水量、台電公司緊急施工供電、緊急道路挖掘、封路及交通維持相關作業、溝通附近里民降低影響等，市府各機關也持續加強宣導民眾自主適當儲水，不浪費水源為原則，度過旱災衝擊。

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