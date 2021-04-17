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抓狂開打互告！女鎮代po文「女鎮長的老公亂來」　法官各打50大板

▲溪湖鎮民代表楊淑靜與鎮長丈夫楊鴻源發生肢體衝突，導致腦震盪住院。（圖／記者唐詠絮翻攝於臉書）

▲溪湖鎮民代表楊淑靜去年5月與鎮長丈夫楊鴻源爆發肢體衝突，楊女之後腦震盪住院。（圖／記者唐詠絮翻攝臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮民代表楊淑靜(楊女)去年5月間在個人臉書po文「鎮長夫婿又進鎮長室」，同月21日2人一言不合，她拿起寶特瓶丟他、楊鴻源(楊男)朝她擲塑膠椅，楊女滑倒受傷腦震盪住院，楊男也有手腳挫傷等傷害，事後兩人互告對方傷害。彰化地院審結，依傷害罪判楊淑靜拘役50天，楊鴻源拘役55天。

依據判決書內容指出，楊女去年5月18日在臉書張貼質疑楊男頻繁出入鎮長室的行為，引發對方不滿，同月21日上午9時5分許，楊男至溪湖鎮民代表主席服務處，見楊女與黃、洪等人聊天，遂向楊女質問臉書張貼之內容，楊女將桌上之寶特瓶打開後，朝楊鴻源臉部、身體潑。

楊男不滿遭辱，拿起塑膠椅毆打楊女，楊女抵擋時又拿起裝有煙灰與水的寶特瓶，攻擊楊男。

▲溪湖鎮民代表楊淑靜與鎮長丈夫楊鴻源發生肢體衝突，導致腦震盪住院。（圖／記者唐詠絮翻攝於臉書）

▲溪湖鎮長的丈夫楊鴻源，不滿鎮代表楊淑靜po網內容。（圖／翻攝楊淑靜臉書）

楊男當時相當憤怒且數度衝向楊女，洪男等人見狀立即將兩人拉開，但楊男仍涉嫌用腳要踢楊女腹部；楊淑靜審理時表示，當時為了閃避腳踢，結果跌倒，頭部撞到鐵製電風扇，導致腦震盪等傷害、而楊男也跌倒而受有右肩部關節挫傷、扭傷及血腫等傷害。

2人在警詢、偵訊中坦承持物品攻擊對方，但否認有污辱之意。彰化地院審理，現場至少有5人以上場合，楊女潑水，不具備侵害迫害性，楊男持塑膠椅反擊，不構成正當防衛，另外，楊男遭眾人隔開後放下塑膠椅，楊淑靜仍數次持寶特瓶攻擊，構成傷害罪。

法官審酌2人均為智識成熟的成年人，竟不思理性處理問題，僅因細故而犯行，所為實不足取，兼衡被告2人犯罪動機、手段及兩人所受傷勢，依傷害罪判楊淑靜拘役50天，楊鴻源拘役55天。

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溪湖鎮代鎮長彰化地院

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