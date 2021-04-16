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社會 社會焦點 保障人權

砸百萬、賣鑽石求聽「叫聲音檔」　雙面女48天榨乾痴情男

記者黃翊婷／綜合報導

謝姓男子去年3月透過交友軟體認識劉姓女子，得知對方因為前男友的關係欠債20萬元，於是約定用「肉體」交換現金，並附帶條件要先給他一段「叫春」的錄音檔，沒想到最後他典當了鑽石、付出108萬5000元，結果什麼都沒有得到。彰化地院考量到雙方至今仍未和解，日前依詐欺取財罪判處劉女2年有期徒刑。

渣男,戀人,接吻,約會,男女,戀愛,偷吃,出軌（圖／取自免費圖庫pexels）

▲謝男希望與劉女發生性關係。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

判決書中提到，謝男在交友軟體WEDATE上結識29歲的劉女，得知對方欠債20萬元，還被債主找上門騷擾，因此表明願意借出3萬元幫忙，但要以「肉體償還」，但被以「彼此還不熟悉」為由拒絕；隔日他又收到女方傳來的訊息，說是有3名債主找上門需要協助，於是趕緊先前往超商匯款，之後相約在高鐵站碰面，當面再交付5萬8000元現金。

在兩人相識的48天中，劉女假裝同意「如果可以幫我，我們就在一起吧」，多次以欠債、沒錢繳電話費、腳受傷、被檢警抓走需要繳交保金等理由詐財。而謝男也因為貪圖與異性發生性關係，數次要求與劉女嘿咻，或是提供「叫春」錄音檔換取金錢，甚至願意典當價值5萬2000元的鑽石，前前後後一共付出108萬5000元。

▲手游,手機。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲謝男曾要求劉女傳送「叫春」錄音檔。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

謝男直到同年5月間才驚覺受騙，為了不讓人逍遙法外，他假意可以再借錢給劉女，等到對方一走進超商，馬上就被在現場埋伏的警員逮捕。

彰化地院法官認為，劉女有詐欺、毒品等前科，素行不佳，卻利用人性弱點、各種話術，讓謝男誤以為遇到真愛並投注感情，再從中詐取財物，加上雙方至今仍未達成和解，最終依詐欺取財罪判處2年有期徒刑，全案仍可上訴。

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