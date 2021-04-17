太魯閣罹難者駱盈盈要回美國了！家屬524字聲明曝：願天下人平安

▲台鐵太魯閣號發生出軌事故。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，意外釀成49人不幸罹難，其中一名美籍人士駱盈盈年僅27歲，駱盈盈雙親日前趕來台灣，處理愛女後事，家屬今日發布524字聲明，感謝各單位的協助，同時也「祈禱天下人出行平安」。

▲臺鐵408次太魯閣號事故聯合追思公祭。（圖／記者林敬旻攝）

駱盈盈家屬聲明全文：

2021年4月2日，台鐵太魯閣號事故中，年僅27歲的愛女駱盈盈不幸罹難。

在美台雙方政府的協調協助下，我們火速抵台，處理盈盈後事。在此特別感謝美國在台協會，Fulbright 基金會，也感謝台灣相關政府部門。

感謝恆安禮儀社和台北殯儀館，傾心修復愛女大體，達成了我們一家人最後相擁告別的意願，讓我們無盡悲痛的心稍微得以撫慰。

盈盈篤信基督。在台灣佳音教會眾教友的陪伴下，愛女主內安息，無比感恩。

感謝Fulbright基金會組織的追思會，幫助我們還原了一個熱愛生活充滿激情的女兒。

感謝西湖國中的師生們，你們對駱盈盈老師的厚愛，她在天國一定感受到了。特別感謝餘辛秀主任給了盈盈母親般的關愛。

教會長老黃宏郎，在我們抵台後生活上無微不至的關照，並召集多位不同教會的牧師，為愛女主辦追思會，給線上線下盈盈親朋好友學生家長，提供了一個表達思念分享愛女精彩生命的機會。感恩主，感恩長老，感恩主內弟兄姐妹。

感謝盈盈生前好友們的關懷和幫助。太多，恕不一一列舉了。

感謝慈濟基金會，台灣紅十字會，和台灣相關政府部門。你們的祈禱支持與幫助，我們銘記於心。

盈盈的這一捧美麗又獨特的塵土，和我們一起踏上了回美的旅程，將被安葬在我們能常去看看的地方，以解我們餘生對她無盡的思念。

在無盡思念女兒的同時，我們也祈禱天下人出行平安。

駱盈盈父母駱利民，曹文江，弟 Gary.

2021年4月17日